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Nastříkala pěnu na holení do bubnu pračky a spustila cyklus. Co vypadlo z těsnění, by většinu lidí donutilo jednat okamžitě

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Pomocí obyčejné pěny na holení nejen provoníte, ale hlavně vydezinfikujete celou koupelnu. Už nebudete potřebovat několik čisticích prostředků, pěna na holení zastane všechnu práci.
Už žádný vodní kámen na kohoutku, zničí ho pěna na holení

Už žádný vodní kámen na kohoutku, zničí ho pěna na holení

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 20:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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