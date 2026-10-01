Nastříkala pěnu na holení do bubnu pračky a spustila cyklus. Co vypadlo z těsnění, by většinu lidí donutilo jednat okamžitě

Nastříkala pěnu na holení do bubnu pračky a spustila cyklus. Co vypadlo z těsnění, by většinu lidí donutilo jednat okamžitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Už žádný vodní kámen na kohoutku, zničí ho pěna na holeníZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 01.10.2026 20:06
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