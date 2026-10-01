Nové F-16 pro Tchaj-wan se zasekly na Havaji. Do cíle jim zbývalo 8 900 kilometrů a nikdo nevysvětlil proč

Stroje se sériovými čísly 6727 a 6728 odstartovaly ze Spojených států 17. srpna 2026 a po čtyřech dnech dosedly na Hickam Field. Program počítal s doplněním paliva, kontrolou a pokračováním přes Guam až na tchajwanskou základnu. Zbytek cesty nikdy nezačal.
Taipei Times píše o startu, SCMP tvrdí, že stroje nevzlétly
Tchajwanský deník Taipei Times uvedl, že se oba letouny vrátily krátce po vzletu. Hongkongský South China Morning Post popsal situaci jinak: stroje podle něj dojely k dráze a zamířily zpátky na stojánku, aniž by se vůbec odlepily od země. Shodují se jen v jednom bodě, totiž že přes Pacifik se dál nepokračovalo.
Deník Liberty Times zmínil nepříznivé počasí v předchozích dvou týdnech a blíže neupřesněné technické problémy, které bylo potřeba vyřešit. Tím výčet dostupných informací končí. Když se ke dvěma letounům za desítky miliard korun nevyjádří ani zákazník, ani dodavatel, ani vláda, která prodej schválila, přestává jít o běžnou provozní epizodu a začíná se o ní psát jako o strategickém signálu.
Devatenáct tankování ve vzduchu jen při jednom takovém přeletu
Přelet jednomotorové stíhačky na Tchaj-wan se skládá ze tří dlouhých skoků nad otevřeným oceánem. Z Fort Worth na Havaj je to zhruba 6 090 kilometrů, z Havaje na Guam dalších asi 6 100 kilometrů a z Guamu na Tchaj-wan přibližně 2 800 kilometrů. Dvojice 6727 a 6728 tedy zvládla první třetinu trasy a před sebou měla necelých devět tisíc kilometrů.
Při dřívějším přeletu starších tchajwanských F-16 Block 20 bylo na celé trase zapotřebí devatenáct tankování ve vzduchu. Konformní palivové nádrže u Block 70 dolet prodlužují, závislost na tankerech, počasí, pozemním servisu a fyzické výdrži pilotů ale nemizí. Každé přerušení na trase proto posouvá celý plán o dny.
Kontrakt za 8 miliard dolarů zahrnuje i 75 radarů AESA
Block 70 vzniká jako novovýroba na lince Lockheed Martin v jihokarolínském Greenville, tedy jako kompletně nový letoun. Americká agentura DSCA schválila prodej 66 kusů F-16C/D v srpnu 2019, odhadovaná hodnota obchodu je 8 miliard dolarů, zhruba 192 miliard korun.
Balík zdaleka nekončí u draků. Součástí jsou i 75 radarů APG-83 s aktivní elektronicky řízenou anténou, 75 datových terminálů Link 16 a 75 motorů General Electric F110-GE-129 včetně rezerv, k tomu rozsáhlá sada výzbroje. Radar APG-83 dává letounu některé senzorové schopnosti srovnatelné se stroji páté generace, datové terminály jej zapojují do společné obranné sítě.
Přibývá digitální kokpit s avionikou kompatibilní s moderními zbraňovými systémy a automatický systém Auto GCAS, který zabraňuje nárazu do terénu a po světě už zachránil desítky pilotů. Životnost draku 12 000 letových hodin je výrazně vyšší než u starších bloků. Tchajwanské letectvo si typ podle oficiálního zdůvodnění z roku 2019 vybralo proto, že na něj lze nejrychleji přecvičit stávající personál a že zapadá do existující logistiky a údržby. Tchaj-wan už provozuje rozsáhlou flotilu starších F-16 modernizovaných na standard F-16V.
V duelu s J-20 má Block 70 kratší dosah radaru i střel
Čínské letectvo provozuje stroj páté generace se sníženou odrazivostí J-20 a pracuje na dalších pokročilých platformách. Analytický materiál z prostředí tchajwanského ministerstva obrany odhaduje, že v přímém střetnutí s kombinací J-20 a čínské střely PL-15 s dlouhým dosahem by měl Block 70 kratší dosah senzoru i svých střel AIM-120C7.
Přínos nových letounů proto nespočívá v individuálním souboji, ale v síťovém boji, tedy v propojení s pozemními radary, letouny včasné výstrahy E-2K Hawkeye a dalšími prvky tchajwanské obrany. V hustě propojené síti dokáže i modernizovaný stroj čtvrté generace odvést užitečnou práci.
V rámci čtvrté generace patří Block 70 ke špičce. V avionice a síťových schopnostech stojí výš než ruský Su-30SM2, který má naopak větší dolet a nosnost. Proti čínskému J-10C, přibližnému protějšku v kategorii lehkých jednomotorových víceúčelových letounů, hraje ve prospěch Block 70 radar AESA a integrace se západními zbraňovými systémy.
Pozastavené platby a nevyřízené dodávky za půl bilionu korun
Zpoždění provází program prakticky od začátku. V květnu 2023 tchajwanské ministerstvo obrany přiznalo, že původně plánované dodání ve třetím čtvrtletí 2024 se posouvá kvůli vývoji a ladění softwaru na prototypech. V listopadu 2025 agentura Reuters doplnila další příčiny, totiž přesun výrobní linky z texaského Fort Worth do Greenville a narušený dodavatelský řetězec, kvůli kterým se kompletní dodání všech 66 kusů posunulo za konec roku 2026. Ještě v březnu 2026 ministerstvo uvádělo, že přesný harmonogram nelze kvůli probíhajícímu testování a kalibraci určit, přestože 59 letounů už bylo v montáži nebo v různých fázích úprav.
Tchaj-pej na skluz reaguje smluvně. V létě 2026 ministr obrany informoval o posílení ustanovení o odpovědnosti za nedodržení termínů a o pravidlech pro jejich prodlužování. Analýza tchajwanského parlamentu ukázala, že platby z vojenského nákupního účtu jsou vázané na postup projektu a že Tchaj-wan kvůli americkému zpoždění část plateb už pozastavil. Znění sankčních klauzulí veřejné není, samotné pozastavení plateb ale ukazuje, že odběratel není bezbranný.
Celkový objem nevyřízených amerických vojenských dodávek pro Tchaj-wan dosahoval podle analýzy Taiwan Security Monitor z podzimu 2025 hodnoty 21,54 miliardy dolarů, tedy přes půl bilionu korun. Autoři sami upozorňují, že částečné dodávky metodiku zkreslují. Od schválení prodeje v srpnu 2019 uplynulo sedm let a na začátku září 2026 stály první dva letouny na Havaji. Termín, kdy se vydají na zbytek cesty, veřejně potvrzený není.