V Tišnově otevřeli 94. babybox v Česku

V Tišnově otevřeli 94. babybox v ČeskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
babybox
Článek byl publikován 01.10.2026 18:50
Orlickoústecká nemocnice se v sobotu od 7:00 do 19:00 připravuje na plánovanou odstávku elektrické energie....
Přerov je o krok blíže k dlouho očekávanému jihozápadnímu obchvatu. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí...
Rekonstrukce se dotkla téměř každého koutu budovy. V interiéru přibylo spirálové železobetonové schodiště,...
Letošní sněmovní volby přinesou na Vysočině novinku. Část obcí využila možnost zredukovat volební okrsky,...
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