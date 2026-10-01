Vojáci věřili, že je ocel ochrání, ale fyzika byla neúprosná. Přímý zásah z pušky znamenal buď okamžitý průstřel plechu, nebo zlomenou krční páteř

Když v srpnu 1914 vytáhly evropské armády do války, hlavy pěšáků chránily pouze sukenné čapky, plstěná képi nebo leštěné kožené přilbice s hrotem. Během několika měsíců se však konflikt proměnil v drtivou zákopovou válku ovládanou dělostřelectvem, kde vzduchem létaly miliony ocelových střepin a olověných kuliček ze šrapnelových granátů. Zavedení ocelových přileb představovalo nejrychlejší záchrannou inovaci vojenské medicíny, ačkoliv přilby měly jeden zásadní inženýrský limit: přímému zásahu z pěchotní pušky nedokázala odolat ani jedna z nich.
Když na podzim 1914 ustrnula západní fronta v nekonečných liniích zákopů, polní lazarety zaplavily desetitisíce mužů s devastujícími poraněními hlavy. Dělostřelectvo spotřebovávalo miliony granátů a střepinový účinek byl nemilosrdný. Zatímco tělo vojáka kryl hliněný val okopu, hlava vystrčená k pozorování země nikoho byla zcela nekrytá. Až 75 procent všech zranění v prvním roce války způsobily dělostřelecké střepiny, jak dokládají i
záznamy lékařských služeb britské armády v The National Archives. Zranění lebky navíc znamenalo téměř jistou smrt nebo trvalé ochrnutí. Velení všech válčících stran proto muselo v rekordním čase vyvinout osobní pancíř pro hlavu pěšáka.
Karel Kuttelwascher a noční útoky bez radaru: Jak fungovala taktika nočního vetřelce v kokpitu Hurricanu Francouzský Adrian M15: Lehký průkopník s ikonickým hřebenem
Jako první zareagovala Francie. Generální intendant Louis Auguste Adrian představil na jaře 1915 přilbu Casque Adrian M15, která se stala symbolem francouzského vojáka (tzv. Poilu). Francouzské továrny neměly k dispozici obří lisy schopné tvarovat silné legované plechy z jednoho kusu, proto Adrian navrhl chytrou skládanou konstrukci. Skořepina se lisovala z plechu měkké uhlíkové oceli o tloušťce pouhých 0,7 milimetru a skládala se ze čtyř dílů: zvonu, předního štítku, zadního lemu a charakteristického podélného hřebene.
Francouzská pěchotní přilba Casque Adrian M15 s typickým hřebenem na temeni a modrým nátěrem.
Právě hřeben na temeni představoval geniální inženýrský prvek. Sloužil jako přirozená výztuha, která tlumila vertikální nárazy padajících kamenů a střepin, a současně zakrýval ventilační otvory vyražené ve spoji obou polovin zvonu. Přilba vážila pouhých 765 gramů a byla velmi pohodlná. Ačkoliv tenká ocel nabízela jen základní balistickou odolnost, statistický dopad byl okamžitý: francouzské lékařské zprávy zaznamenaly pokles smrtelných zranění hlavy o více než 70 procent. Úspěch byl tak drtivý, že Adrianku převzala řada spojenců včetně carského Ruska, Itálie či československých legií, což detailně mapuje
odborná sbírková studie Vojenského historického ústavu v Praze.
Stoletý bombardér v digitální éře: Proč B-52 dostává nové motory i radar Britský Brodie a německý Stahlhelm: Manganový talíř proti středověkému šalíři
Britská armáda zvolila zcela odlišný přístup. Londýnský vynálezce John Leopold Brodie si v roce 1915 nechal patentovat přilbu lisovanou z jediného kruhového výlisku patentované Hadfieldovy manganové oceli o síle 0,9 mm. Tato slitina obsahovala přibližně 12 procent manganu, byla zcela nemagnetická a vykazovala mimořádnou tažnost – při nárazu střepiny ocel nepraskala, ale tvárně absorbovala kinetickou energii. Široká krempa přilby Brodie Mark I připomínala středověký klobouk nebo mělký talíř. Tento tvar byl navržen čistě pragmaticky pro zákopy: chránil temeno, krk a ramena stojícího vojáka před vzdušnými výbuchy šrapnelů explodujících přímo nad zákopem.
Britští vojáci pluku Cheshire Regiment v mělkém zákopu u Sommy v roce 1916 s širokými přilbami Brodie.
Císařské Německo naopak přistoupilo k vývoji s pověstnou vědeckou důkladností. Profesor Friedrich Schwerd z techniky v Hannoveru a polní chirurg August Bier analyzovali stovky reálných poranění lebky na frontě. Výsledkem byl Stahlhelm M16 zavedený na počátku roku 1916 před bitvou u Verdunu. Němci zvolili hluboký tvar inspirovaný středověkou přilbou šalíř, který obepínal celou lebku včetně spánků a týlu. Lisoval se z kvalitní chrom-nikl-křemíkové oceli o tloušťce 1,1 až 1,2 milimetru. Výroba byla technologicky náročná a vyžadovala několik fází tažení za tepla, což vedlo k vyšší hmotnosti kolem 1,2 kilogramu.
Německá konstrukce vynikala dvěma vystouplými čepy po stranách (tzv. Lüftungsbolzen). Ty nesloužily jen k odvětrávání, ale fungovaly jako nosné body pro přídavný čelní pancíř (Stirnpanzer) o tloušťce 5 milimetrů. Těžký čelní plát vážící přes dva kilogramy byl určen pro hlídky a odstřelovače v exponovaných pozicích, avšak v běžném boji se kvůli enormní zátěži krční páteře téměř nepoužíval. Masovou licenční výrobu této konstrukce záhy zahájilo i Rakousko-Uhersko, jak dokládá
sbírkový rozbor ocelové přilby vz. 17 na VHÚ Praha.
Konstrukční vlastnost Francouzský Adrian M15 Britský Brodie Mk I Německý Stahlhelm M16 Materiál skořepiny Měkká uhlíková ocel (0,7 mm) Hadfieldova manganová ocel (0,9 mm) Chrom-nikl-křemíková ocel (1,1–1,2 mm) Hmotnost přilby cca 765 g cca 950 g cca 1 200 g Výrobní technologie Svařovaná ze 4 dílů + nýtovaný hřeben Lisovaná z jednoho kusu za studena Vícekrokové hluboké tažení za tepla Hlavní chráněná zóna Temeno a čelo (odklon shora) Temeno a ramena před vzdušným výbuchem Temeno, spánky, uši a hluboký zátylek Odolnost vůči střepinám Základní (do cca 250 m/s) Vysoká houževnatost (nemagnetická) Nejvyšší anatomická ochrana bojiště Ventilace a doplňky Štěrbiny kryté hřebenem Bez ventilace, jednoduchá výstelka Boční rohy (čepy) pro pancéřový plát Fyzikální mez: Proč přilba nemohla odolat puškové kulce
Mezi vojáky i v dobovém tisku panoval rozšířený mýtus, že ocelová přilba musí ochránit hlavu před jakýmkoliv zásahem. Realita balistické mechaniky však byla neúprosná: žádná z přileb první světové války nebyla konstruována na to, aby zadržela přímý zásah z armádní opakovací pušky. Špičaté projektily pušek Mauser, Lee-Enfield nebo Lebel opouštěly hlaveň rychlostí přes 750 až 850 metrů za sekundu a nesly energii kolem 3 500 až 4 000 joulů. Proti takové kinetické síle byl milimetrový ocelový plech zcela bezmocný.
Pokud by inženýři zesílili ocel natolik, aby projektil ráže 7,92 mm z bezprostřední blízkosti zastavila, přilba by musela vážit přes pět kilogramů. I v teoretickém případě, kdy by masivní pancíř střelu zadržel, by kinetická energie předaná nárazem způsobila okamžité zlomení krční páteře. Smyslem ocelové přilby byla ochrana proti sekundárním hrozbám: úlomkům hornin vymrštěným detonací, střepinám granátů zranitelným i při dálkových explozích, o nichž pojednává rozbor pro
standardy těžké dělostřelecké munice, a především šrapnelovým olověným kuličkám letícím rychlostí 200 až 300 m/s. V těsných prostorech zákopů navíc přilba chránila před náhodnými údery do trámů a pádem zeminy, kde selhávaly i ty nejcitlivější ruční zbraně, jak ukazuje mechanická zranitelnost pistolí Luger P.08 v bahně.
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Ocelové přilby první světové války představovaly revoluci, která natrvalo změnila siluetu moderního pěšáka. Z nouzového opatření proti dělostřeleckému krupobití se zrodila základní součást individuální ochrany, jejíž ergonomické a balistické principy – od tvaru německého Stahlhelmu až po Hadfieldovu houževnatost – tvoří základ moderních kompozitních přileb z Kevlaru a polyethylenu dodnes.
Zdroje fotografií Německá ocelová přilba Stahlhelm M16:
Emir Curt / Wikimedia CC 4.0
Francouzská přilba Casque Adrian M15:
Europeana 1914-1918 / Wikimedia volné dílo
Britští vojáci s přilbami Brodie v zákopu na Sommě:
John Warwick Brooke / Wikimedia volné dílo