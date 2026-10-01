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Vojáci věřili, že je ocel ochrání, ale fyzika byla neúprosná. Přímý zásah z pušky znamenal buď okamžitý průstřel plechu, nebo zlomenou krční páteř

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Když v srpnu 1914 vytáhly evropské armády do války, hlavy pěšáků chránily pouze sukenné čapky, plstěná képi nebo leštěné kožené přilbice s hrotem. Během několika měsíců se však konflikt proměnil v drtivou zákopovou válku ovládanou dělostřelectvem, kde vzduchem létaly miliony ocelových střepin a olověných kuliček ze šrapnelových granátů. Zavedení ocelových přileb představovalo nejrychlejší záchrannou inovaci vojenské medicíny, ačkoliv přilby měly jeden zásadní inženýrský limit: přímému zásahu z pěchotní pušky nedokázala odolat ani jedna z nich.
Německá vojenská ocelová přilba Stahlhelm vzor 1916 s bočními větracími čepy z profilu

Německá vojenská ocelová přilba Stahlhelm vzor 1916 s bočními větracími čepy z profilu

Zdroj: Emir Curt / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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