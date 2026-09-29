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Jasné obrazovky a rozmazaný svět: zrak mladých se rapidně zhoršuje. Místo brýlí volí laser

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Utrácejí desetitisíce za displeje s co nejvyšším rozlišením, na svět se přitom dívají stále více rozmazaně. Mladých lidí, které trápí dioptrická vada, přibývá. Významnou roli přitom hraje moderní životní styl, dlouhé hodiny strávené u obrazovek, práce na blízko a nedostatek času venku.
Oční vyšetření

Oční vyšetření

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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