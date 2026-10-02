Konec záruční doby neznamená konec spotřebiče. Evropa posiluje právo na opravu

Když se elektrospotřebič pokazí krátce po skončení záruční doby, nejde mezi spotřebiteli o nijak výjimečnou zkušenost. Setkalo se s tím 65 % dotázaných, přičemž více než třetina z nich podobnou situaci zažila opakovaně u více spotřebičů. Právě na tyto případy reaguje evropské právo na opravu, které má usnadnit opravy vybraných výrobků i po skončení záruky a zlepšit dostupnost náhradních dílů. V Česku však nová pravidla zatím nejsou součástí tuzemské legislativy a příslušná novela teprve čeká na schválení.
Nová pravidla, která na evropské úrovni platí od letošního přelomu července a srpna spotřebitelům usnadňují po skončení záruční doby opravy spotřebičů, přístup k náhradním dílům. V České republice však nebyl zákon dosud implementován a novela zákona je připravena ke třetímu čtení v Poslanecké sněmovně.
Evropský zákon se týká vybraných kategorií výrobků, například praček, lednic, vysavačů nebo mobilních telefonů. Smyslem je mimo jiné omezit situace, kdy je opravitelný spotřebič předčasně nahrazen novým jen proto, že jeho oprava není snadno dostupná nebo ekonomicky dává jen malý smysl.
Oprava může oddálit vznik elektroodpadu
Podle kolektivního systému Elektrowin prodloužení životnosti výrobků a právo na opravu oddaluje i okamžik, kdy se z nich stane elektroodpad, jehož se ročně v Čechách vybere přes 190 tisíc tun.
„Prodlužování životnosti výrobků jedním z důležitých principů cirkulární ekonomiky. Nová pravidla mohou vytvořit lepší podmínky pro to, aby spotřebič zůstal v používání déle. Sama o sobě ale nezaručí, že se lidé pro opravu skutečně rozhodnou ani že zařízení po definitivním dosloužení skončí na správném místě,“ říká Roman Tvrzník, předseda představenstva Elektrowin.
„Zkušenost s poruchou krátce po záruce má podle našeho průzkumu téměř sedmdesát procent dotázaných. Právě v takové chvíli by měla být oprava reálnou a dostupnou možností, ne důvodem k automatickému nákupu nového spotřebiče. Každý rok používání navíc znamená, že se oddaluje okamžik, kdy se z výrobku stane elektroodpad,“ dodává Roman Tvrzník.
Oprava ale není posledním krokem
Ani dobře opravitelný spotřebič však nevydrží navždy. Ve chvíli, kdy další oprava přestane být technicky nebo ekonomicky smysluplná, přichází na řadu zpětný odběr a recyklace. Právě správné odevzdání vysloužilého zařízení umožňuje získat nazpátek materiály, které lze znovu využít při výrobě. Spotřebič tak neskončí ve směsném odpadu nebo nezůstane roky uložený v domácnosti.
„Oprava a recyklace nestojí proti sobě. Naopak představují dvě navazující fáze stejného přístupu. Dokud může spotřebič bezpečně sloužit, dává smysl jeho životnost prodlužovat. Jakmile skutečně doslouží, měl by se dostat do systému zpětného odběru, aby bylo možné co největší část materiálů vrátit nazpátek do oběhu,“ dodává Roman Tvrzník.
O skutečném dopadu novely zákona ale rozhodne nejen dostupnost oprav a náhradních dílů, ale také to, zda spotřebitelé budou nové možnosti využívat a zda po definitivním dosloužení zařízení zvolí správný způsob jeho odevzdání.
Jana Bělochová