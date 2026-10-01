Ruská ponorka Amur-1650 slibuje dva měsíce pod vodou a nezachytitelnost. Od roku 2013 ji nekoupil nikdo

Starší brožura Rubinu popisovala Amur se šesti torpédomety ráže 533 mm a posádkou 35 lidí. Aktualizovaný koncept z roku 2026 už počítá s výtlakem kolem 3 000 tun, posádkou 42 a vertikálními odpalovacími šachtami. Mění se tedy i základní podoba nabídky, takže zákazník si nevybírá z jedné ustálené konfigurace, ale z vyvíjející se exportní vize.
BrahMos na 290 kilometrů i torpéda. Co všechno se vejde do těch 28 jednotek
Často citovaných 28 střel je třeba číst opatrně. Výrobce mluví o až 28 jednotkách výzbroje, tedy o souhrnu toho, co se dohromady vejde do torpédometů a vertikálních šachet, nikoliv o osmadvaceti kusech jednoho typu.
Skladba může vycházet z rodiny Club-S. Protilodní 3M-54E má dosah 220 kilometrů, její verze 3M-54E1 se dostane na 275 kilometrů. Stejných 275 kilometrů zvládá i 3M-14E určená proti pozemním cílům, zatímco protiponorková 91RE1 pracuje jen do 50 kilometrů, což z ní dělá zbraň pro blízké okolí ponorky. K tomu se nabízí nadzvukový BrahMos, který letí rychlostí kolem Mach 2,8, tedy přibližně 3 400 km/h, a zasáhne cíl do 290 kilometrů.
Jakou konkrétní kombinaci by zákazník dostal, Rubin veřejně neuvádí. Číslo 28 je tak horní hranice katalogu, ne popis reálného bojového nákladu.
Šedesát dní pod hladinou je víc než čtyřnásobek toho, co zvládne německá Type 212A
Deklarovaná šedesátidenní vytrvalost pod hladinou závisí na AIP, tedy na vzduchem nezávislém pohonu. Ponorka s ním nemusí tak často stoupat ke hladině a šnorchlováním dobíjet baterie, takže zůstává déle skrytá. Německá Type 212A, která slouží v Bundesmarine, používá palivové články a podle Bundeswehru vydrží nepřetržitě ponořená až dva týdny. Amur slibuje víc než čtyřnásobek. Ruská verze AIP pro Amur-1650 ale zatím existuje jako nabízená technologie, ne jako sériově ověřené a v zahraničí provozované řešení. Že nejde o snadný doplněk, ukazuje i Indie, která na konci roku 2024 podepsala samostatný kontrakt na integraci vlastního AIP do ponorek třídy Scorpène.
Slib nezachytitelnosti stojí na akustické ochraně, tvaru trupu, zařízeních se sníženým hlukem a sonaru s velkým dosahem detekce. Nízkou akustickou a magnetickou signaturu ale deklaruje i Type 212A a stejně tak Scorpène, a žádný seriózní výrobce nepodepíše absolutní neodhalitelnost. Přesnější je označení velmi obtížně zjistitelná.
Protiponorkový boj NATO navíc není o jednom senzoru. Skládá se ze sonarových prostředků, fregat, vrtulníků, hlídkových letounů a dlouhodobé analýzy vzorců pohybu. Čím tišší ponorka, tím větší váhu mají úzké průlivy a akustické databáze.
Scorpène pluje v pěti zemích, Amur s AIP a šachtami zatím nikde
Na papíře má Amur-1650 navrch objemem výzbroje. Type 212A má podvodní výtlak 1 830 tun a šest torpédometů pro těžká torpéda DM2A4. Scorpène v indonéské konfiguraci měří 71 metrů, jede maximálně 20 uzlů a nese torpéda Black Shark a střely SM39. Ve veřejných profilech obou platforem nenajdete nic, co by se blížilo osmadvacetikusové prezentaci kombinované výzbroje, takže ruský nárok je v kategorii konvenčních ponorek skutečně výjimečný.
Konkurence má ovšem za sebou nalétané hodiny. Type 212A slouží v německém i italském námořnictvu, Scorpène operuje v Indii, Brazílii, Chile, Malajsii a brzy v Indonésii. Amur-1650 s vertikálními šachtami a AIP nemá jediného doloženého exportního zákazníka.
Pokusy byly. Rusko ponorku nabízelo Indii v programu Project 75(I), podle Economic Times ale z tendru odstoupilo kvůli technickým podmínkám, mezi nimiž byl i požadavek na funkční AIP. Maroku ji přes Rosoboronexport nabídlo už v létě 2013 a kontrakt nikdy nepřišel.
Propad exportu o 64 procent a ponorka, jejíž stavba se táhla roky
Podle SIPRI klesly ruské vývozy hlavních zbraní mezi obdobími 2015 až 2019 a 2020 až 2024 o 64 procent. Válka na Ukrajině, která trvá přes čtyři a půl roku, spolyká obrovské množství materiálu i výrobních kapacit. Sankce Evropské unie míří na citlivé sektory ruského vojensko-průmyslového komplexu, omezují vývoz technologií dvojího užití a zastavují veřejné financování obchodu s Ruskem. Americké sankce proti Rosoboronexportu k tomu přidávají bankovní a pojišťovací riziko i pro třetí země, které by chtěly nakupovat.
Tempo ukazuje i domácí řada 677/Lada. Ponorka Kronštadt vstoupila do služby až v lednu 2024 po letech přerušení a přepracování projektu, třetí jednotka Velikije Luki následovala v prosinci 2025. Program tedy žije, jen se pohybuje po jednotkách a v rozestupech téměř dvou let.
Rusko přitom dál paralelně nabízí i projekt 636, modernizovanou třídu Kilo, která patří k nejúspěšnějším exportním ponorkám v historii. Pokud si výrobce ponechává v katalogu starší platformu, sám tím dává najevo, že Amur-1650 zatím exportní roli převzít nedokáže.
Proč Rubin míří do Pretoria a co by jeden podpis udělal s regionem
Afrika je logická obchodní kulisa. Výstava AAD v Pretorii je jediné celoafrické zbrojní expo svého druhu a přitahuje delegace z desítek zemí mimo západní sankční okruh. Politicky je koupě ruské ponorky průchodná, finančně a servisně je ale čím dál dražší a rizikovější.
Kdyby Amur-1650 získal stát s ambicemi v oblasti odepření moře, tedy schopnosti upřít protivníkovi kontrolu nad námořními trasami, regionální rovnováha by se posunula. Už samotná nutnost počítat s tichou ponorkou nesoucí nadzvukové střely tlačí sousední země do investic do protiponorkového boje. Zatím jde o scénář, ne o změnu mapy. Nejbližší příležitost, kdy může Rubin hledat prvního zákazníka, přichází v září 2026 právě na AAD v Pretorii.