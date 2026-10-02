AI totálně vysává zásoby pamětí. Brzy se přidají roboti se stovkami GB RAM

AI totálně vysává zásoby pamětí. Brzy se přidají roboti se stovkami GB RAMPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI totálně vysává zásoby pamětí. Brzy se přidají roboti se stovkami GB RAMZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 02.10.2026 03:00
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