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AI totálně vysává zásoby pamětí. Brzy se přidají roboti se stovkami GB RAM

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Dennívýzva
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Kdo čeká, že současný nedostatek operačních pamětí brzy skončí, zřejmě nebude mít radost. Micron očekává, že situace bude v letech 2027 a 2028 ještě napjatější. Další obří spotřebitel pamětí navíc teprve přichází.
AI totálně vysává zásoby pamětí. Brzy se přidají roboti se stovkami GB RAM

AI totálně vysává zásoby pamětí. Brzy se přidají roboti se stovkami GB RAM

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 03:00

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