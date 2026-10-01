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Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2

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Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4:2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 areně pojedenácté v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2

Hokejisté Sparty poprvé v sezoně vyhráli doma, Motor porazili 4:2

Zdroj: HC Sparta Praha - Jan Beneš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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