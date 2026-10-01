Microsoft představuje novou vizi pro Copilot, udělal z něj operační systém. Chatbot končí, nastupuje AI

Copilot dostal tři nové moduly, Home, Code a Autopilot, a Microsoft ho nově prezentuje jako jakýsi operační systém pro práci. Ne ve smyslu nového Windows, ale jako řídicí vrstvu, přes kterou se úkoly zadávají, směrují mezi lidmi a AI, automatizují a následně kontrolují. Chatbot jako takový nezmizí. Zůstává uvnitř nového prostředí, ale přestává být tím jediným, co Copilot umí. Vedle něj nastupuje delegovaná a autonomnější práce, tedy AI, která nedostává jen jednotlivé otázky, ale celé úkoly a v rámci přidělených oprávnění i možnost je sama vykonávat.
Z chatovacího okna na pracovní rozcestník
Dosud uživatelé znali Copilot hlavně jako chat v Teams, postranní panel ve Wordu nebo asistenta v Outlooku. Nový Copilot tohle všechno zachovává, ale staví nad tím další vrstvu, která mění způsob, jakým se s AI pracuje.
Modul Home je výchozí obrazovka, kde se potkávají dva režimy: klasický Chat pro rychlé dotazy a Cowork pro delegování složitějších úkolů od začátku do konce. Součástí Home je i funkce Today, proaktivní přehled nad e-maily, kalendářem, vlákny v Teams a úkoly, který může fungovat jako ranní briefing bez nutnosti všechno postupně otevírat. Microsoft k tomu přidává i „Office in Copilot“, tedy přímé zapojení Wordu, Excelu a PowerPointu do stejného prostředí. Uživatel tak nemusí kvůli každému kroku přepínat mezi aplikacemi.
Klíčová změna spočívá v tom, že Copilot má postupně sám rozpoznávat, jestli zadání patří do Chatu, Coworku nebo Code, a práci přesměrovat do odpovídajícího režimu. Místo aby člověk pokaždé vybíral správný nástroj, část tohoto rozhodování převezme samotný Copilot.
Code a Autopilot: od odpovědí k vykonávání
Modul Code míří na tvorbu interních řešení pomocí přirozeného jazyka. Uživatel může popsat aplikaci, tracker, dashboard nebo workflow a Copilot mu s jejich vytvořením pomůže. Nejde přitom o klasické programování, ale o no-code/low-code přístup, který má fungovat v rámci prostředí Microsoft 365. Pro IT oddělení to znamená možnost centrální správy, nastavování oprávnění a kontroly toho, jaké nástroje a integrace mohou uživatelé využívat.
Nejambicióznější novinkou je Autopilot. Jde o persistentního cloudového agenta, který může pracovat i bez průběžného zadávání jednotlivých promptů. Má vlastní identitu v rámci firemního tenantu a může pracovat s přiděleným kontextem a oprávněními. Prakticky to může znamenat například sledování vybraných Teams kanálů, navazování na rozpracovaná vlákna, přípravu podkladů na schůzky, koordinaci termínů, spouštění opakovaných workflow nebo upozorňování na rizika v projektech.
Předchůdcem Autopilota byl Microsoft Scout, představený 2. června 2026. Autopilot na tuto myšlenku navazuje a zasazuje ji do širšího ekosystému Copilotu.
Limity samozřejmě existují. Agent pracuje jen v rámci přidělených oprávnění, citlivé akce mohou vyžadovat lidské schválení a Microsoft zdůrazňuje význam nastavení cílů a hranic jeho činnosti. Satya Nadella to v dřívějším výsledkovém hovoru popsal jako „makrodelegování a mikrořízení“: člověk předává větší úkoly, ale zároveň určuje pravidla a kontroluje jejich provedení.
Co to znamená v praxi a kolik to stojí
Nový Copilot není automaticky dostupný všem. Home a Code se začínají rozšiřovat prostřednictvím programu Frontier, tedy preview programu na úrovni tenantu, který musí firemní administrátor povolit. Autopilot míří do uzavřeného preview na konci září 2026. Plošná dostupnost pro všechny uživatele to zatím není.
Z hlediska licencí platí:
- Copilot Chat (základní chatování) je u části plánů Microsoft 365 dostupný bez samostatného příplatku, ale nejde o plný pracovní Copilot.
- Plný pracovní Copilot vyžaduje samostatnou licenci Copilot.
- Cowork, Code a Autopilot mohou navíc využívat spotřební účtování prostřednictvím Copilot Credits; administrátor musí mít nastavenou odpovídající fakturaci a pravidla používání.
Čeština patří mezi podporované jazyky Copilotu, ale Microsoft nepublikuje samostatný český harmonogram pro všechny nové funkce. Rozhodující je stav konkrétního firemního tenantu, licence a případné zapojení do preview programu, nikoli samotná geografická poloha uživatele.
Revoluce, nebo přebalení?
Podle nás oboje, ale ne rovným dílem. Microsoft nestaví produkt úplně od nuly; Cowork, Scout, Work IQ i větev GitHub Copilot zaměřená na tvorbu aplikací existovaly už dříve jako samostatné linie. Nové je především jejich propojování do jednoho prostředí se společným směrováním práce, správou a kontrolou a novým ekonomickým modelem. Nadella už dříve popisoval směřování k širšímu sjednocení Copilotu napříč komerční i spotřebitelskou částí nabídky.
Konkurence jde podobným směrem. Google u Workspace tlačí orchestraci napříč aplikacemi prostřednictvím Gemini a Workspace Studio pro tvorbu agentů bez kódování. OpenAI u ChatGPT Work nabízí vícehodinové vícekrokové úkoly se schvalováním důležitých akcí. Odlišnost Microsoftu spočívá v tom, že Autopilot má fungovat přímo uvnitř firemního tenantu s vlastní identitou v Entra, auditovatelností a napojením na existující infrastrukturu Microsoftu 365. Není to externí bot, ale nástroj fungující v rámci firemního prostředí.
Copilot se tak mění z nástroje, kterému se ptáte, na rozhraní, kterému zadáváte práci. Jestli v praxi splní slib jakéhosi operačního systému pro práci, ukáže až nasazení na reálných firemních tenantech a první zkušenosti s Autopilotem. Zatím jde o jeden z nejambicióznějších architektonických posunů, které Microsoft v éře AI představil.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík