Dálnice D48 je o krok blíž dokončení. U Nového Jičína začala stavba dalšího úseku

„Jezdí zde těžká nákladní doprava ve velkých intenzitách a z toho důvodu je potřeba tento úsek přestavět na dálnici. To znamená na dálnici klasickou s odstavnými pruhy, se středním dělicím pásem, na bezpečnou komunikaci toho dálničního typu, jak je známe v České republice,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
Stavba bude rozdělena na dvě poloviny. „Nejdřív se postaví jedna polovina dálnice, pak se na ní převede provoz. To by mělo být do konce roku 2027. Potom v roce 2028 se postaví druhá polovina dálnice,“ doplnil Mátl. Během stavby se v úseku bude jezdit v jednom jízdním pruhu pro každý směr. „Budou zde jezdit po většinu dobu v omezení v režimu 1+1. Naštěstí jsme si to vyzkoušeli na ostatních úsecích a nekonají se nějaké zásadní problémy, žádné zásadní kolony. Každopádně určitě to komplikace je,“ doplnil ředitel.
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Dálnice D48 je důležitou dopravní tepnou, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 z Brna přes Český Těšín do Krakova. Přestavovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína za mostní estakádou přes železniční trať a silnici I/57 a končí v obci Rybí před estakádou u Libhoště, kde naváže na hotovou dálnici.
Přestavbu provede sdružení firem MI Roads, B E S a Metrostav DS, které ŘSD vybralo ve výběrovém řízení. „Velký přínos pro bezpečnost provozu bude vytvoření nového středního dělicího pásu, který fyzicky oddělí protisměrné jízdní směry,“ řekl předseda správní rady MI Roads Zdeněk Ludvík.
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Součástí stavby bude také šest protihlukových stěn a několik přeložek jiných silnic. Přestaví se i dvě mimoúrovňové křižovatky (MÚK). „Na MÚK Nový Jičín - západ se upraví všechny nájezdy a sjezdy do dálničních parametrů a přibude protihluková stěna k ulicím Šenovská a Malostranská. U MÚK Nový Jičín - východ zaniknou původní nájezdy a vzniknou dvě okružní křižovatky, z nichž ta severní zároveň umožní napojit plánovaný obchvat Kunína,“ uvedl mluvčí ŘSD Václav Koblenc.
Po dokončení tohoto úseku bude ještě zbývat přestavět do dálničních parametrů estakádu v Šenově u Nového Jičína. Pak bude dálnice D48 kompletní. Mátl řekl, že u estakády má ŘSD hotovou technickou studii její kompletní přestavby. „Víme, jak je to velká a složitá stavba. Připravujeme další projekty, povolovací procesy a v tuto chvíli si myslím, že realizace přijde nejdříve tak za tři, za čtyři roky, dříve ne,“ doplnil
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Na čtyřpruhové silnici I/48 se v minulosti stalo mnoho tragických nehod. Na části trasy Nový Jičín - Rychaltice proto byla v letech 2002-2003 umístěna doprostřed lanová svodidla, což přispělo ke snížení nehodovosti. Toto řešení ale při rostoucí dopravě trvale nedostačovalo, proto byla původní silnice I/48 postupně přebudována na dálnici D48.
Mátl řekl, že 21. října bude zprovozněna další důležitá stavba, takzvaná Palačovská spojka, což je nový úsek silnice I/35, který vede z Lešné na Vsetínsku a u Starého Jičína na Novojičínsku se napojuje na dálnici D48. „Harmonogram stavby je dodržován, takže nic by nemělo bránit tomu, aby stavba byla zprovozněna v toto datum,“ uzavřel ředitel.