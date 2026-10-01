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Dálnice D48 je o krok blíž dokončení. U Nového Jičína začala stavba dalšího úseku

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U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. Přestavba 3,8 kilometru dlouhého úseku nynější silnice I/48 bude stát 870,4 milionu korun bez DPH. Stavba má být hotová na konci roku 2028.
Dálnice D48 je o krok blíž dokončení. U Nového Jičína začala stavba dalšího úseku

Dálnice D48 je o krok blíž dokončení. U Nového Jičína začala stavba dalšího úseku

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 21:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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