SUV Opel Crossland a Mokka 2026: které se vyplatí?

SUV Opel Crossland již v roce 2026 nepatří mezi aktuální nové modely této značky. Jeho roli rodinného vozu přebírá model Frontera, zatímco Mokka zůstává menším městským SUV. Crossland nabízí praktičtější zavazadlový prostor, Mokka zase modernější nabídku pohonných jednotek. V tomto článku se dozvíte, který model je vhodný pro rodinu, rozpočet do 30 000 € a provoz ve městě. Pokud vás zajímá historie a filozofie značky, přečtěte si přehled
„Opel, německá tradice a technologie pro každého“. Opel Crossland, Mokka a Frontera ve zkratce Crossland X je v servisní dokumentaci veden jako modelová řada z let 2017 až 2022, proto se v roce 2026 vybírá především jako ojetý vůz. Crossland má délku 4 212 mm, Mokka přibližně 4 150 mm, takže Mokka zabírá o 62 mm méně místa. Kufr Crosslandu má objem 410 l, s posuvnými zadními sedadly lze dosáhnout objemu 520 l a po sklopením 1 255 l. Mokka nabízí zavazadlový prostor o objemu 350 l, po sklopení zadních sedadel 1 105 l. Nová benzínová Mokka Edition 1.2 Turbo 100 kW má v ceníku modelového roku 2026 prémiovou cenu 17 990 €. Mokka Electric má výkon 115 kW, baterii o kapacitě 54 kWh a udávaný dojezd 403 km. Opel Slovensko propaguje model Frontera od 15 990 €, přičemž tento model přebírá pozici Crosslandu zaměřenou na rodiny. Ilustrační obrázek vygenerovaný pomocí AI Kontrolní seznam před výběrem kompaktního SUV značky Opel Zjistěte, kolikrát týdně budete převážet kočárek nebo větší zavazadla. Vyzkoušejte si dětskou autosedačku na obou krajních místech druhé řady sedadel. Zkontrolujte prostor před sedadlem po nastavení předního sedadla řidiče. Změřte kočárek a porovnejte jeho rozměry s půdorysem zavazadlového prostoru. Při koupi ojetého modelu Crossland si vyžádejte kompletní servisní historii motoru. Ověřte intervaly výměny oleje a specifikaci použitého maziva. U motoru 1.2 zkontrolujte podle VIN jeho přesný typ a servisní opatření. Porovnejte konečnou cenu včetně požadované výbavy, financování a pojištění. Před podpisem smlouvy ověřte aktuální dostupnost vozu a podmínky uvedené v ceně. Jak jsme porovnávali
Srovnání vychází z oficiálního slovenského ceníku modelu Mokka MY26
(zdroj: FinalCD), webových stránek Opel Slovensko, dokumentace Opel Servicebox, ceníku Vauxhall a dostupných technických listů; nezahrnuje vlastní měření zadních sedadel, nakládací hrany, spotřeby ani dlouhodobé hodnocení jízdních vlastností.
Sledovali jsme postavení modelů v roce 2026, vnější rozměry, objem zavazadlového prostoru, variabilitu zadních sedadel, pohony, veřejně uvedené ceny a relevantní servisní rizika. Údaje o prostoru hodnotíme podle technických parametrů, nikoli podle obecného slibu, že se do vozidla vejde každá autosedačka nebo kočárek.
Je SUV Opel Crossland v roce 2026 stále novým vozem?
Crossland již není součástí aktuální slovenské modelové nabídky značky Opel. Dokumentace Opel Servicebox uvádí Crossland X jako modelovou řadu z let 2017 až 2022
(zdroj: Opel Servicebox), zatímco slovenská stránka značky v roce 2026 prezentuje modely Mokka, Frontera, Grandland a Astra.
To znamená, že označení
„Opel Crossland SUV“, „SUV Opel Crossland“ a „SUV Opel Crossland X“ dnes při nákupu odkazují především na ojeté vozy nebo starší skladové kusy. U údajně nového modelu Crossland je proto důležité ověřit rok výroby, první registraci, začátek záruky a skutečný stav kilometrů.
Roli Crosslandu jako rodinného a cenově dostupného vozu přebírá nový model Frontera. Opel Slovensko ji nabízí od 15 990 €, zatímco cena nové Mokky začíná na 17 990 €. Jedná se o dvě odlišné segmenty: Mokka je kompaktnější a vhodnější do města, Frontera více vyhovuje potřebám rodiny.
Crossland X nebo Crossland?
Crossland X je původní označení modelu používané zejména u starších vozidel. Později se název zkrátil na Crossland, při hledání ojetého vozu se však setkáte s oběma označeními.
Samotný název nestačí k určení motoru, výbavy ani servisních potřeb. Rozhodující je rok výroby, VIN, konkrétní motorizace a zdokumentované servisní zásahy.
Jaké jsou rozdíly mezi Crosslandem a Mokkou?
Crossland a Mokka jsou si velikostně podobné, ale nezaměřují se na stejnou cílovou skupinu zákazníků. Crossland upřednostňuje variabilitu interiéru a zavazadlového prostoru, Mokka kompaktnější rozměry, moderní design a širší nabídku pohonných jednotek včetně elektrické verze. Pokud hledáte
rodinné SUV, jsou rozdíly v zavazadlovém prostoru a variabilitě klíčové.
Parametr Opel Crossland Opel Mokka Postavení v roce 2026 ukončený model, převážně ojeté vozy aktuální nový model Délka 4 212 mm 4 150 mm Základní objem zavazadlového prostoru 410 l 350 l Maximální objem se sklopenými sedadly 1 255 l 1 105 l Variabilní zavazadlový prostor až 520 l s posuvnými zadními sedadly 350 l ve srovnávané verzi Aktuální nová cena individuální podle stavu vozidla od 17 990 € Elektrická verze není součástí srovnávané nabídky 54 kWh, dojezd 403 km Údaje platné k 7. 9. 2026.
Rozdíl 60 l v základním zavazadlovém prostoru může být pro rodinu významnější než rozdíl 62 mm v délce karoserie. Crossland je tedy zvenku o něco delší, ale jeho hlavní výhodou je lepší využití prostoru. Podívejte se také
na vozy s velkým zavazadlovým prostorem do 30 000 €. Který model nabízí více místa pro rodinu?
Crossland je praktičtější volbou pro rodinu, která pravidelně přepravuje kočárek, nákupy nebo dovolenkovou výbavu. Základních 410 l lze u verze s posuvnými zadními sedadly zvětšit až na 520 l, přičemž je třeba počítat se zmenšením prostoru pro nohy vzadu.
Mokka má objem 350 l a po sklopení sedadel 1 105 l. Na běžné nákupy nebo zavazadla pro dva to může stačit, ale v případě kočárku a dalších tašek je nutné plánovat pečlivěji.
Ilustrační obrázek vygenerovaný pomocí AI Jak ověřit prostor pro autosedačku
Samotný počet litrů nic neříká o tom, zda se do druhé řady pohodlně vejde konkrétní autosedačka orientovaná proti směru jízdy. Rozhodující je její sklon, základna, poloha předního sedadla a výška cestujících.
Při prohlídce postupujte takto:
Nastavte sedadlo řidiče do své obvyklé jízdní polohy. Namontujte svou vlastní autosedačku včetně základny. Zkontrolujte kontakt autosedačky s opěradlem předního sedadla podle pokynů výrobce. Vyzkoušejte zapínání bezpečnostního pásu dítěte i otevírání dveří na parkovišti. Vložte kočárek do zavazadlového prostoru, aniž byste sklápěli druhou řadu sedadel. Ověřte, zda zbude místo alespoň na běžný nákup a dětská zavazadla.
V případě dvou dětských autosedaček je třeba vyzkoušet obě najednou. Šířka vozidla ani údaj o objemu zavazadlového prostoru 410 l nemohou tuto praktickou kontrolu nahradit.
Nakládací hrana a tvar zavazadlového prostoru
Výška nakládací hrany v centimetrech není v použitých podkladech jednotně zdokumentována. Při prohlídce proto změřte vzdálenost od země k hraně a od hrany ke dnu zavazadlového prostoru.
Důležitý je také otvor pátých dveří, výčnělky podběhů a prostor pod podlahou. Dva zavazadlové prostory o objemu 350 l mohou být při přepravě stejného kočárku využitelné odlišně.
Jaké motory nabízí Mokka a co zkontrolovat u Crosslandu?
Mokka MY26 je k dispozici s benzínovým motorem, 48V hybridem a elektrickým pohonem. Základní benzínový motor má výkon 100 kW, tedy 136 koní. Hybrid 48 V poskytuje 107 kW, tedy 145 koní, a využívá šestistupňovou automatickou převodovku eDCT. Pokud vás zajímá,
kolik výkonu v SUV skutečně potřebujete, pomůže vám samostatný článek.
Elektrická Mokka má výkon 115 kW, baterii o kapacitě 54 kWh a dojezd udávaný výrobcem 403 km. Dojezd je homologační údaj, který se může měnit v závislosti na teplotě, rychlosti, profilu trasy a používání topení či klimatizace.
U modelu Crossland se na trhu ojetých vozidel objevují mimo jiné verze 1.2 Turbo s výkonem 81 kW a 96 kW. Autofilter.sk eviduje konfigurace
s výkonem 81 kW s šestistupňovou manuální převodovkou a 96 kW se šestistupňovou automatickou převodovkou. Riziko starších motorů 1.2 PureTech
U ojetého modelu Crossland s motorem 1.2 je třeba zkontrolovat přesnou specifikaci motoru a jeho servisní historii. Dokumentace ke starším motorům PureTech 1.0 a 1.2 popisuje nadměrnou spotřebu oleje a předčasné opotřebení rozvodového řemene.
Technický dokument NTN-SNR upozorňuje, že částice z opotřebovaného řemene mohou kontaminovat olej a ovlivnit mazací systém
(zdroj: NTN-SNR). To neznamená, že každý model Crossland 1.2 má závadu, ani že každý motor automaticky splňuje podmínky pro náhradu nákladů.
Společnost Stellantis provozuje kompenzační platformu pro oprávněné starší generace motorů PureTech. Při splnění podmínek uvádí pokrytí nákladů do 10 let nebo 180 000 km
(zdroj: Stellantis). Oprávněnost konkrétního vozu je třeba ověřit podle VIN, servisní historie a podmínek programu. Kolik budou stát modely Mokka a Frontera v roce 2026?
Oficiální slovenský ceník modelu Mokka MY26 je platný od 13. 2. 2026. Mokka Edition 1.2 Turbo 100 kW má ceníkovou cenu 22 690 €, akční cenu 18 990 € a prémiovou cenu 17 990 €. Každá z těchto úrovní může mít vlastní podmínky, proto je třeba porovnat konečnou nabídku.
Mokka Electric má v ceníku prémiovou cenu 29 990 €. S rozpočtem do 30 000 € se tedy do výběru vejde benzínová, hybridní i příslušná elektrická konfigurace modelu Mokka, avšak pouze při splnění podmínek konkrétní cenové úrovně. Podívejte se také na další
levná SUV v této cenové kategorii.
Ceník modelu Opel Frontera a slovenská modelová komunikace uvádějí základní cenu od 15 990 €
(zdroj: Opel Slovensko). Pokud hledáte nové rodinné SUV značky Opel, je Frontera v roce 2026 logickým modelem pro srovnání s Mokkou. Crossland je třeba hodnotit jako ojetou alternativu s individuální cenou podle stáří, výbavy, najetých kilometrů a stavu. Uvedené ceny platí k 7. 9. 2026. Jak vybrat výbavu a spočítat náklady na provoz?
Nejlevnější nabídka nemusí být konečnou cenou vozidla v té výbavě, kterou rodina potřebuje. Při konfiguraci se zaměřte na parkovací výbavu, klimatizaci, světla, kompatibilitu s telefonem, asistenční systémy a prvky potřebné pro bezpečné upevnění dětských autosedaček.
Konkrétní multimediální a bezpečnostní výbava se může lišit podle verze a modelového roku. Výbavu proto ověřujte podle aktuálního ceníku a nabídky konkrétního vozidla, nikoli pouze podle názvu edice nebo inzerátu.
Do rodinného rozpočtu započítejte alespoň těchto 5 položek:
pořizovací cenu a náklady na financování, povinné a případné havarijní pojištění, pravidelný servis a spotřební materiál, letní a zimní pneumatiky, palivo nebo elektřinu podle ročního nájezdu.
Přesnou ztrátu hodnoty po 5 letech nelze určit pouze na základě ceníku. Ovlivňuje ji počet najetých kilometrů, historie poškození, motorizace, stav baterie u elektromobilu, servisní záznamy a situace na trhu v době prodeje.
Při prohlížení nabídek se nespoléhejte pouze na fotografie. HTTPS označuje zabezpečené internetové připojení a WebP je formát obrázku, nikoli důkaz o stavu vozidla. Stejný kontrolní seznam použijte i při porovnávání modelů značek Volkswagen, Volvo, Mitsubishi nebo Nissan.
Kdy je lepší Crossland a kdy Mokka? Ojetý Crossland dává smysl, pokud: je vaší prioritou 410l zavazadlový prostor a variabilní druhá řada sedadel, pravidelně přepravujete kočárek nebo větší zavazadla, akceptujete výběr na trhu ojetých vozidel, najdete vůz s prokazatelnou servisní historií, před koupí si ověříte motor 1,2 podle VIN. Nová Mokka dává smysl, pokud: chcete aktuální model dostupný jako nové vozidlo, většinu kilometrů najedete ve městě, vám stačí 350 l zavazadlového prostoru, chcete si vybrat mezi benzínem, 48V hybridem a elektromobilem, požadujete délku přibližně 4 150 mm. Ilustrační obrázek vygenerovaný pomocí AI Kdy zvážit model Frontera
Frontera je vhodnější pro samostatné srovnání, pokud chcete nové rodinné SUV značky Opel a Mokka je pro vaše zavazadla příliš malá. Počáteční uváděná cena 15 990 € ji zároveň řadí do rozpočtové kategorie cílové skupiny do 30 000 €.
Úzký případ, kdy je Crossland lepší volbou
Crossland je vhodnější v situaci, kdy rodina potřebuje zavazadlový prostor o objemu 410 až 520 l, ale nechce větší nové vozidlo a najde pečlivě servisovaný ojetý vůz. Jeho výhoda je praktická, nikoli technologická: větší a variabilnější zavazadlový prostor. Pokud uvažujete nad tím,
proč si pořizujeme větší SUV, než ve skutečnosti potřebujeme, odpověď najdete v samostatném článku. Verdikt pro rodinu s jedním nebo dvěma dětmi
Mokka je rozumnou volbou pro městskou rodinu, která chce nové auto, moderní nabídku pohonných jednotek a vystačí si s zavazadlovým prostorem o objemu 350 l. Crossland nabízí užitečnějších 410 l, případně až 520 l, ale v roce 2026 půjde především o koupi ojetého vozu, u kterého má servisní historie přednost před výbavou.
Pokud požadujete nové auto s větším zaměřením na rodinu, porovnejte Mokku s Fronterou. Při rozpočtu do 30 000 € se nemusíte rozhodovat pouze podle základní ceny, ale podle prostoru po namontování dětských autosedaček, konečné konfigurace a celkových provozních nákladů.
Pro rodiny, které si chtějí nejprve zúžit výběr nových modelů podle svých potřeb, je doporučeným výchozím bodem
rodinné auto za rozumnou cenu na Autofilter.sk. Tip Autofilter.sk Autofilter.sk je slovenský online portál s přehledem nových automobilů různých značek, kde si můžete výběr zúžit podle vlastních preferencí. Pro značku Opel je k dispozici přehled nových vozů podle značky a samostatná stránka modelu Opel Mokka s technickými parametry. Při porovnávání si nejprve stanovte 3 priority, například objem zavazadlového prostoru, typ pohonu a rozpočet. Cenu, aktuální dostupnost a podmínky nákupu si následně ověřte u konkrétního vozidla nebo prodejce. Často kladené otázky Bude se Crossland v roce 2026 ještě prodávat jako nový?
Crossland již není v aktuální slovenské komunikaci značky Opel zařazen mezi hlavní nové modely. Servisní dokumentace uvádí Crossland X jako řadu z let 2017 až 2022, takže v roce 2026 se bude jednat především o ojetá vozidla nebo jednotlivé starší skladové kusy. Jeho místo v rodinné nabídce přebírá model Frontera.
Jak velký je zavazadlový prostor modelu Opel Crossland?
Crossland má při zadních sedadlech v základní poloze objem 410 l. Verze s posuvnými zadními sedadly nabízí až 520 l a po sklopení opěradel je k dispozici 1 255 l. Pro rodinu je důležité zkontrolovat také tvar zavazadlového prostoru a vyzkoušet, zda se do něj vejde vlastní kočárek.
Je Mokka vhodná pro rodinu se dvěma dětmi?
Mokka může vyhovovat rodině se dvěma dětmi, pokud jí stačí zavazadlový prostor o objemu 350 l. Před koupí namontujte obě autosedačky najednou a zkontrolujte polohu předních sedadel. Po sklopení druhé řady sedadel vznikne prostor o objemu 1 105 l, který však při cestování čtyř osob nelze plně využít.
Kolik stojí nová Mokka?
Mokka Edition 1.2 Turbo 100 kW má v ceníku MY26 katalogovou cenu 22 690 €, akční cenu 18 990 € a prémiovou cenu 17 990 €. Ceník je platný od 13. 2. 2026. Před objednáním si ověřte podmínky bonusu, financování a konečnou cenu konkrétní konfigurace.
Na co si dát pozor u motoru 1.2 v modelu Crossland?
Vyžádejte si servisní historii, ověřte intervaly výměny oleje a podle VIN identifikujte přesnou verzi motoru. U starších motorů PureTech 1.0 a 1.2 byla zdokumentována předčasná degradace rozvodového řemene a nadměrná spotřeba oleje. Kompenzační platforma Stellantis uvádí při splnění podmínek limit do 10 let nebo 180 000 km.
Je pro rodinu lepší Crossland nebo Frontera?
Crossland může být zajímavý jako praktické ojeté vozidlo s objemem zavazadlového prostoru 410 až 520 l. Frontera je v roce 2026 aktuální nový model, který Opel Slovensko nabízí od 15 990 €. Rozhodujte se podle prostoru s nainstalovanými autosedačkami, stavu ojetého vozu a konečné ceny nové konfigurace.
Další krok
Otevřete si
přehled vozidel na Autofilter.sk a vyberte si 3 modely, které odpovídají vašemu rozpočtu, typu pohonu a rodinnému využití. Následně porovnejte objem zavazadlového prostoru, rozměry a výbavu a při osobní prohlídce si vezměte s sebou vlastní autosedačku i kočárek. Pokud většinu kilometrů najedete ve městě, nechte se inspirovat také výběrem nového vozu do města. A pokud vás zajímá, proč jsou SUV tak populární, přečtěte si také tento článek. Rovněž doporučujeme zamyslet se nad tématy jako SUV ve městě, rodinná praktičnost nebo velké auto na úzkých ulicích. Zdroje Opel Servicebox, dokumentace k modelu Crossland X 2017 až 2022 FinalCD, ceník Opel Mokka MY26 Opel Slovensko, oficiální web NTN-SNR, technický dokument PureTech 1.2 Turbo Stellantis, kompenzační platforma PureTech