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SUV Opel Crossland a Mokka 2026: které se vyplatí?

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SUV Opel Crossland již v roce 2026 nepatří mezi aktuální nové modely této značky. Jeho roli jako rodinného vozu přebírá model Frontera, zatímco Mokka zůstává menším městským SUV. Crossland nabízí praktičtější zavazadlový prostor…
SUV Opel Crossland a Mokka 2026: které se vyplatí?

SUV Opel Crossland a Mokka 2026: které se vyplatí?

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 01.10.2026 21:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autofilter.sk

Autofilter.sk pomáhá zorientovat se v nabídce nových automobilů a najít vůz podle konkrétních požadavků. Rozsáhlé filtrování umožňuje vybírat podle ceny, typu karoserie, paliva, výkonu a pohonu, spotřeby, rozměrů, bezpečnostní a komfortní výbavy nebo třeba dojezdu a kapacity baterie u...

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