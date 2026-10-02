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Cuketové zelí: Lehčí příloha ke krkovici či bůčku, která překvapí chutí i jednoduchostí

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Když se doma peče bůček a krkovice, bývá jasné, že se v kuchyni bude točit i knedlík a zelí. Já v létě často sahám po cuketě, protože z ní udělám jemné cuketové zelí za chvilku, a přitom se k vepřovému hodí překvapivě dobře. Rozdíl dělá hlavně hrubě nastrouhaná cuketa, kmín, česnek a krátké povaření, díky kterému zůstane příloha svěží a ne rozvařená.
Obrázek k receptu s názvem Cuketové zelí vás překvapí: ke krkovici a bůčku sedne dokonale

Obrázek k receptu s názvem Cuketové zelí vás překvapí: ke krkovici a bůčku sedne dokonale

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Cuketové zelí vás překvapí: ke krkovici a bůčku sedne dokonale
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 03:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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