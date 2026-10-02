Cuketové zelí: Lehčí příloha ke krkovici či bůčku, která překvapí chutí i jednoduchostí

Když se doma peče bůček nebo krkovice, člověk si k tomu skoro automaticky představí knedlík a zelí. Jenže v létě, kdy se cukety na zahradách množí rychleji, než je stíháme zpracovat, není vůbec špatné sáhnout právě po nich. Jemné cuketové zelí je hotové bez dlouhého hlídání plotny a k vepřovému pasuje překvapivě dobře. Chce to hlavně cuketu nastrouhat nahrubo, přidat kmín, česnek a nenechat ji vařit zbytečně dlouho. Pak zůstane svěží, ne rozvařená do neurčité kaše.
Tenhle recept se hodí hlavně ve chvíli, kdy už v troubě finišuje maso a vedle se řeší knedlík, hrnec, pára a trochu nepořádek na lince.
dělám zvlášť v kastrolu, podobně jako jiné domácí Cuketové zelí zeleninové přílohy. Je to praktičtější. Kyselost, sladkost i hustotu si člověk upraví podle chuti a taky podle toho, jak šťavnaté je zrovna maso.
Mladé cukety neloupu. Stačí je protáhnout přes hrubé struhadlo, osolit a nechat chvíli stát, aby pustily vodu. Vynechat se to dá, ale bývá to znát. Zelí pak působí řidší, méně soustředěné a chuť se trochu ztratí.
Poznámka z kuchyně: Šťávu, kterou z cukety vymačkáte, hned nevylévejte. Menší část se dá použít do základu místo vody a příloha díky tomu chutná plněji. Recept na jemné cuketové zelí
Doba přípravy: 45 minut
Doba tepelné úpravy: 10 minut
Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience k přípravě 2 střední mladé cukety 1 větší cibule 2 stroužky česneku 2 lžíce oleje 1 lžička kmínu 1 lžíce hladké mouky 150 až 200 ml vody z vymačkané cukety nebo obyčejné vody 1 až 2 lžíce octa 1 lžička cukru sůl podle chuti mletý pepř podle chuti Postup přípravy domácího cuketového zelí
1. Cukety omyjte, odkrojte konce a celé je i se slupkou nahrubo nastrouhejte. U mladých kusů není loupání nutné, slupka při vaření změkne a v hotové příloze nijak nevadí.
2. Nastrouhanou cuketu lehce osolte, promíchejte a nechte asi 30 minut stát. Potom ji důkladně vymačkejte. Šťávu si dejte stranou, část se ještě bude hodit do kastrolu.
3. Cibuli nakrájejte nadrobno a česnek nasekejte nebo prolisujte. V širším kastrolu rozehřejte olej.
4. Na oleji nechte cibuli zesklovatět. Přisypte kmín, přidejte česnek a krátce promíchejte. Opravdu jen chvíli, připálený česnek umí celé zelí zbytečně zhořknout.
5. Základ zaprašte hladkou moukou a rychle ji zarestujte. Přilijte zhruba 150 až 200 ml vody z cukety, případně obyčejné vody, a dobře rozmíchejte, aby v kastrolu nezůstaly hrudky.
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6. Přidejte vymačkanou cuketu. Osolte, opepřete, vmíchejte ocet a cukr. Poměr dolaďte podle sebe, někdo chce zelí výraznější, jiný ho má raději jemnější.
7. Zelí vařte přibližně 10 minut. Delší tepelná úprava mu spíš uškodí. Cuketa změkne rychle a při kratším vaření si nechá příjemnou strukturu.
8. Během vaření průběžně ochutnávejte a případně upravte sůl, cukr nebo ocet. K pečenému bůčku se obvykle hodí kyselejší ladění, protože lépe vyváží mastnější maso.
9. Hotové cuketové zelí podávejte teplé ke pečenému bůčku, krkovici a kynutému knedlíku. Když něco zbyde, uložte přílohu do lednice. Druhý den ji stačí krátce prohřát na plotně. Foto: Cooky.cz, Cuketové zelí Rady redakce k letnímu cuketovému zelí Pokud cuketa pustí hodně vody, vymačkejte ji bez ostychu pořádně. Jinak bude zelí řídké a zbytečně se budete zdržovat odpařováním. Pro výraznější vůni můžete ke konci vaření přidat ještě malou špetku kmínu. V hotové příloze se pak ozve víc. Ke krkovici se hodí spíš jemnější dochucení, zatímco k bůčku snese zelí víc kyselosti i pepře. Když se k masu vaří ještě kynutý knedlík, nechávám cuketové zelí opravdu až na poslední chvíli. Je hotové rychle, skoro dřív, než člověk opláchne struhadlo a uklidí prkénko. U větších přerostlých cuket ale nejdřív vydlabejte měkký střed se semínky, jinak bude směs až moc vodnatá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková