Ukrajina zasáhla šest ruských rafinerií za jediný týden: jde o 16,5 procenta rafinérských kapacit země

Začalo to v noci z 20. na 21. září nad Kapotňou na okraji Moskvy. Drony zapálily obě hlavní destilační jednotky rafinerie Gazpromněfti a podle agentury Reuters závod zpracování ropy úplně zastavil, opravy měly zabrat týdny. Tentýž provoz přitom hořel už v červnu a Mezinárodní energetická agentura (IEA) ho tehdy vedla jako odstavený až do začátku roku 2027. Zářijový úder tedy dopadl na infrastrukturu, která se ještě nestihla vrátit do pořádku.
Od Kapotni po Krasnodarský kraj: co hořelo mezi 20. a 26. zářím
Sled cílů zveřejnil ukrajinský generální štáb. Mezi 21. a 22. zářím přišla na řadu rafinerie Bašněfť-UNPZ v Ufě s roční kapacitou zhruba 7,5 milionu tun a současně Kujbyševská rafinerie Rosněfti v Samaře, která ročně zvládne kolem 7 milionů tun.
Největší závod celého týdne padl na 24. a 25. září: Lukoil-Permněftěorgsintez v Permu se zhruba 13 miliony tun ročně, tedy o něco víc než moskevská Kapotňa s přibližně 12,5 milionu tun. Ve stejné noci dostal zásah Novošachtinský závod v Rostovské oblasti, dimenzovaný na 7,6 milionu tun. Sérii uzavřela 26. září Ilská rafinerie v Krasnodarském kraji s kapacitou okolo 6 milionů tun.
Dohromady jde o 53,6 milionu tun ročně, což odpovídá zhruba 16,5 procenta celkové instalované ruské rafinérské kapacity, kterou IEA odhaduje na 6,5 milionu barelů denně. Tohle číslo ale vyjadřuje velikost zasažených závodů, kolik z jejich kapacity skutečně stojí, se z veřejných zdrojů vyčíst nedá. Doložená odstávka nebo přerušení provozu je u tří z nich, v Moskvě, Permu a Novošachtinsku.
Uljanovská Iskra dodává diody do raket Ch-59M2 i do Pancirů
Sedmý cíl týdne s ropou nesouvisí. NPP Zavod Iskra v Uljanovsku spadá pod koncern Almaz-Antěj a na vlastním webu se představuje jako výrobce polovodičových součástek, Schottkyho diod, optočlenů a mikrovlnných modulů. Je to výrobní podnik s vlastní součástkovou základnou, ne montážní hala ani sklad.
Ukrajinský generální štáb ho spojuje s výrobou řízených leteckých střel Ch-59M2 a bojového vozidla protivzdušného systému Pancir-S. Ruskou raketovou výrobu jeden zásah nezastaví, znamená ale zpoždění, přesouvání zakázek a dražší náhradní řešení v oboru, kde Rusko kvůli sankcím shání součástky komplikovaně už od začátku války. V jednom týdnu tak Ukrajina udeřila na palivo i na elektroniku pro zbraně, což je kombinace, kterou se škody nedají vyrovnat prostým přesunem výroby jinam.
Drobná oprava trvá dva týdny, poškozená sekundární jednotka až osm měsíců
Podle IEA jde menší poškození primární destilace opravit za jeden až dva týdny, vážně zasažené sekundární jednotky ale vyžadují šest až osm měsíců. K tomu se přidává problém s náhradními díly, které kvůli sankcím nejde jednoduše koupit, takže každý další zásah do stejného závodu prodlužuje frontu oprav.
Dopad je vidět na výhledech i na pumpách. IEA snížila očekávaný ruský rafinérský průtok na průměrné čtyři miliony barelů denně pro zbytek roku 2026 i pro rok 2027. Rusko zakázalo vývoz benzinu, leteckého paliva a dieselu, v některých regionech se objevil nedostatek pohonných hmot a stát dočasně snížil kvalitativní normy paliv. Poslední z těch kroků je nejvýmluvnější, protože se dotýká všech odběratelů najednou a nedá se schovat do statistiky.
Tvrzení generálního štábu, že Ukrajina vyřadila víc než 45 procent projektovaných kapacit zasažených závodů, pochází od jedné strany konfliktu a nezávisle ověřené není. Za prvních osm měsíců roku 2026 podle IEA vycházel úspěšný zásah ruské rafinerie v průměru jednou za tři dny.
Dolet úderů vzrostl na 1 750 kilometrů od hranice
Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo na jaře, že dosah úderů stoupl na přibližně 1 750 kilometrů od hranice. Jen za rok 2026 bylo kodifikováno devět nových typů dálkových útočných dronů, a to z celkových 650 nově zavedených bezpilotních systémů. Devět typů z šesti stovek vypadá jako málo, jenže právě ty devět rozhodují o tom, kam až ukrajinské údery dosáhnou.
Prezident Zelenskyj veřejně ukázal platformu FP-1 s doletem do 1 600 kilometrů, Ljutyj s doletem do 2 000 kilometrů a Sičeň s doletem do 1 400 kilometrů. Levné sériově vyráběné prostředky obcházejí ruskou protivzdušnou obranu, která je drahá a rozprostřená přes celé území. U útoku z 20. září citovala agentura AP Zelenského, podle kterého byly vedle dronů nasazeny i domácí střely Flamingo a Pelican.
Marže na naftě v severozápadní Evropě přesáhly 100 dolarů na barel
Evropy se výpadek ruských rafinerií týká hlavně přes cenu nafty. S&P Global popisuje, že ukrajinské údery společně s ruskými exportními zákazy utáhly globální trh se středními destiláty a rozpětí marží na dieselu vyhnaly v září nad 100 dolarů za barel i v severozápadní Evropě. Pro české dopravce a řidiče je to tlak na cenu, který dorazí oklikou přes světové toky paliva.
Evropská komise přitom 8. září uvedla, že zabezpečení dodávek do EU není akutní problém, poptávku pokrývá vyšší evropská rafinace a dovoz odjinud. Evropu to tedy bolí v ceně, chybějící palivo v nádržích to zatím není. Přímé dodávky z těchto šesti ruských závodů pro Česko roli nehrají, cenovky na čerpacích stanicích se ale odvíjejí od globálního trhu, na kterém pokaždé o něco ubude.