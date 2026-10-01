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Kdo hrál v dětství Pokémony na Game Boyi, má v mozku speciální oblast, která jiným chybí. Stanford to potvrdil

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Tým ze Stanfordovy univerzity prokázal, že mozek dospělých, kteří v dětství hráli Pokémony na Game Boyi, reaguje na obrázky těchto postav jinak.
Stříbrný Game Boy, hra Pokémon

Stříbrný Game Boy, hra Pokémon

Zdroj: FHKE / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 21:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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