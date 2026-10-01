RDNA 5 AT0 bude stát na vrstvených čipletech, připomene Instinct MI400 bez HBM

Již delší dobu víme, že portfolio grafických čipů s architekturou RDNA 5 bude stát na čtyřech modelech: AT0, AT2, AT3 a AT4. Hypotetický pátý, AT1, pokud na papíře existoval, byl nejspíš zrušen dříve než unikly první informace o čipech této generace na veřejnost.
AT4 + AT3 (low end a nižší mainstream)
AT4 je nejmenší GPU a kromě možnosti samostatného nasazení může fungovat jako grafický čiplet pro nadcházející generaci (Zen 6) APU zvanou Medusa.
Čipy architektury RDNA 5, podoba AT0 nezachycuje rozložení čipletů (Kepler_L2, upraveno DIIT)
AT3 je větší, ale stále se krom samostatných grafických karet objeví i jako součást APU, tentokrát však většího Medusa Halo. Oba zmíněné modely počítají s mobilními pamětmi, tzn. LPDDR5x (možná dílčím způsobem i LPDDR6), nikoli tedy GDDR6/7.
AT2 (vyšší mainstream / midrange)
AT2 je již o něco těží váha, půjde podle všeho o nástupce Radeonu RX 9070 XT. Využije (asi jako první z portfolia AMD) GDDR7 a je možné, že bude využita i jako čiplet v konzolích. Stále však jde (z hlediska využití v grafických kartách) o monolitické řešení ve smyslu GPU složeného z jediného kusu křemíku (v kontextu APU samozřejmě jde o čiplet).
AT0 (high-end a profesionální segment)
AT0 má být jiná. AMD zřejmě nechtěla na 3nm procesu vyrábět větší kusy křemíku monoliticky, a tak rozhodla pro podobné řešení, jaké využívá AI akcelerátor Instinct MI455X. GPU tedy bude tvořit křemíková základna (AID = Active Interposer Die, také zvaná FCD = Fabric Cache Die), která nejen ponese další čiplety, ale zároveň bude integrovat L2 cache, paměťové rozhraní a asi i paměťový řadič. Na základně bude umístěna dvojice SED (Shader Engine Die), tedy křemíků s grafickými bloky (CU). Kromě nich by měl být přítomen ještě menší čiplet MID (Media Interface Die), který patrně integruje display pipeline a rozhraní jako HDMI a DisplayPort, ale patrně též spojení se systémem přes PCIe.
V podstatě jde tedy o podobné řešení jako zmíněných Instinct, jen menší a bez HBM pamětí (GDDR7 budou umístěny klasicky na PCB grafické karty).
V současnosti se předpokládá, že na trhu s grafickými kartami bude v roce 2027 dostupné pouze GPU AT2, přičemž AT4, AT3 a AT2 dorazí v roce 2028.