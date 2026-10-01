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V Česku symbol chat a chudoby, v Británii luxusní hit. Proč království vykoupilo statisíce Remosek?

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Klasická elektrická trouba spotřebovala přes dva tisíce wattů a na starých chalupách spolehlivě vyrazila pojistky. Hliníková mísa s topným tělesem ve víku si ale vystačila s pouhými čtyřmi sty watty a upekla křupavé kuře i nadýchané kynuté buchty. Z československého patentu se stal fenomén, který po desetiletích nečekaně dobyl i britské ostrovy.
Elektrická pečicí nádoba Remoska usazená v kovovém drátěném podstavci s víkem v pozadí.

Elektrická pečicí nádoba Remoska usazená v kovovém drátěném podstavci s víkem v pozadí.

Zdroj: Pohled 111 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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