Máš nadváhu, a přesto můžeš být podvyživená. Paradox, o kterém se skoro nemluví

Právě proto se v odborné literatuře mluví o koexistenci obezity a malnutrice nebo o „hidden hunger“ – skrytém nedostatku mikronutrientů. Klinické přehledy popisují u lidí s obezitou například deficity vitaminu D, železa, folátu, vitaminu B12 a dalších živin, přičemž mechanismy mohou zahrnovat kvalitu stravy, zánět, distribuci živin v těle i další faktory.
Kalorický nadbytek není nutriční dostatek
Můžeš denně přijmout 2 500 kcal a přesto mít jídelníček velmi chudý na určitou živinu. Stejně tak můžeš mít obezitu a při agresivním hubnutí svůj nutriční stav ještě zhoršit.
Představ si redukční den: káva, proteinová tyčinka, malá salátová miska, další káva, dietní dezert. Energeticky možná „perfektní“. Z hlediska pestrosti, vlákniny, minerálů a celkové výživové hodnoty už podstatně méně.
Tělo si nevezme všechno „z tuku“
Tuková tkáň je energetická rezerva. To neznamená, že při velkém kalorickém deficitu organismus jednoduše čerpá z ní a zbytek nepotřebuje.
Esenciální aminokyseliny, minerály a řadu vitaminů musíš stále získávat z potravy. Při špatně sestavené redukci může proto člověk hubnout a současně se nutričně dostávat do horší situace.
Tohle je obzvlášť důležité u velmi restriktivních diet, po bariatrické operaci nebo při léčbě, která výrazně snižuje apetit. Novější práce věnované GLP-1 léčbě právě upozorňují, že velmi nízký příjem může u části pacientů vést k nedostatečnému příjmu bílkovin či některých mikronutrientů.
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Neznamená to, že si máš koupit patnáct doplňků
Tohle je přesně místo, kde se rozumná informace snadno přemění v suplementový nákupní seznam. Nedělej to.
Různé deficity mají různé příčiny a některé látky mohou být ve vysokých dávkách škodlivé. Smysluplnější je podívat se na skutečný jídelníček a při příznacích nebo rizikových okolnostech případně řešit laboratorní vyšetření s lékařem.
Protože „jsem unavená, takže určitě potřebuju železo“ je přibližně stejně kvalitní diagnostika jako „mám břicho, takže mám kortizol“.
Zkus tedy při hubnutí občas položit opačnou otázku
Nejen: Co mám ubrat?
Ale: Co mi v jídelníčku nesmí zmizet?
Dostatek bílkovin. Zelenina a ovoce. Zdroje železa, vápníku a dalších mikronutrientů. Tuky, které tělo potřebuje. Pestrost. Najednou hubnutí přestane být soutěž o nejmenší možný talíř.
A začne být tím, čím by mělo být: způsobem, jak změnit množství tělesných zásob, aniž při tom ochudíš tělo o věci, které si samo vyrobit neumí.
FAQ
Může mít člověk s obezitou nedostatek železa nebo vitaminů?
Ano. Obezita nevylučuje mikronutriční nedostatky.
Znamená to, že lidé s nadváhou potřebují suplementy?
Ne automaticky. Suplementace má vycházet ze stravy, rizikových faktorů a případně laboratorně potvrzeného deficitu.
Hrozí nedostatky více při rychlém hubnutí?
Výrazná restrikce může ztížit pokrytí nutričních potřeb, zejména pokud je jídelníček málo pestrý nebo je příjem velmi nízký.
Upozornění: Nevysvětlitelnou únavu, vypadávání vlasů, slabost nebo jiné zdravotní příznaky nepřipisuj automaticky dietě ani konkrétnímu deficitu. Diagnostika patří lékaři; některé suplementy mohou být při nadbytku škodlivé.
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Zdroje: Bradley et al. – Obesity and malnutrition in children and adults: A clinical review [1], Mozaffarian et al. – Nutritional priorities to support GLP-1 therapy for obesity [2], img ai generated