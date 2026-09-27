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Zánět močových cest v chladu příčiny, mýty a správná léčba

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Se zkracujícími se dny a chladným počasím prudce stoupá počet pacientů trpících zánětem dolních močových cest. Onemocnění postihuje především ženy. A to kvůli odlišné anatomické stavbě kratší močové trubice. Přestože se lidově říká „nastydla jsem“, samotný chlad zánět nezpůsobuje. Vytváří však v těle podmínky, které umožňují bakteriím se nekontrolovatelně množit.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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