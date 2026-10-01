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Na Evropu spadne obří množství v rekordním čase. Meteorologové právě vydali výstrahu

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Jihozápad Evropy čeká extrémní nápor srážek. Francie, Španělsko i Portugalsko se připravují na možné záplavy.
Na Evropu spadne obří množství v rekordním čase. Meteorologové právě vydali výstrahu

Na Evropu spadne obří množství v rekordním čase. Meteorologové právě vydali výstrahu

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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