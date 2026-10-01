Na Evropu spadne obří množství v rekordním čase. Meteorologové právě vydali výstrahu

Zatímco se Česká republika těší relativně klidnému úvodu měsíce, jihozápadní Evropa se chystá na meteorologický scénář, který by mnozí označili za noční můru. Na samém začátku října mají Portugalsko, Španělsko a především Francii zasáhnout mimořádně vydatné srážky, které mohou na některých místech dosáhnout až 170 litrů vody na metr čtvereční.
Když spadne měsíční úhrn za pár hodin
Číslo 170 litrů možná na první pohled neříká mnoho. Pro představu – průměrný měsíční úhrn srážek v České republice se pohybuje kolem 50 až 70 litrů na metr čtvereční. Jihozápadní Evropa tedy během několika dnů zažije to, co by za normálních okolností spadlo za dva až tři měsíce.
Nejkritičtější situace se očekává v jižní a jihovýchodní Francii. Právě tam mají srážky dosáhnout svého maxima, přičemž značná část z nich může spadnout během pouhých několika hodin. Tento scénář je z hydrologického hlediska obzvláště nebezpečný – půda ani vodní toky jednoduše nestíhají tak rychlý přísun vody vstřebat.
Bleskové povodně jako hlavní hrozba
Meteorologové varují před několika konkrétními riziky. Prvním je rychlý odtok vody, který může způsobit lokální záplavy i v místech, kde se s nimi běžně nepočítá. Druhým je možnost, že se intenzivní srážky budou opakovaně vracet nad stejné oblasti – v takovém případě se dramaticky zvyšuje pravděpodobnost rozvodnění menších toků.
„Výrazná část množství srážek může spadnout během několika pouhých hodin,“ uvádějí zahraniční meteorologické servery.
Mezi konkrétní dopady, se kterými úřady počítají, patří zatopení silnic, zaplavení níže položených budov a vznik takzvaných bleskových povodní. Ty jsou zákeřné především svou rychlostí – voda stoupá tak náhle, že lidé často nemají čas na evakuaci.
Irsko bojuje s větrem i deštěm
S nepříznivým počasím se už potýká Irsko. V úterý 29. září zasáhly část země vydatné srážky doprovázené velmi silným jihovýchodním větrem. Met Éireann vydal žlutou výstrahu před silným deštěm pro Cork, Kerry a Waterford a později také pro Wexford a Wicklow. Meteorologové upozorňovali na riziko lokálních záplav, špatnou viditelnost a komplikace v dopravě.
Déšť a vítr nakonec způsobily problémy na mnoha místech. Ve středu ráno zůstávalo bez elektřiny kolem 18 000 domácností a firem, během dne se podařilo počet výpadků výrazně snížit. Silný vítr lámal stromy a v některých oblastech déšť způsobil zatopení silnic.
Česko zůstává v klidu
Pro české čtenáře je podstatná informace, že Česká republika zůstává mimo oblast výrazných srážek. Podle aktuálních předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu se u nás déšť v příštích dnech neočekává. Jedinou výjimkou bylo okolí Frýdlantu, kde se včera dostavil silnější vítr.
Situace na jihozápadě Evropy nicméně připomíná, jak rychle se může počasí změnit z běžného na extrémní. Zatímco my si užíváme slunečné babí léto, naši západní sousedé se připravují na boj s vodním živlem.
Zdroje článku: tn.nova.cz, meteoalarm.org, irishtimes.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová