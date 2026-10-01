Většina lidí by luxfery vybourala. Architekti z nich udělali hlavní ozdobu pražského bytu

Po jedné ze stran s krásným výhledem se byt otevírá do největší místnosti propojující kuchyň, jídelnu a obývací zónu. Přestože interiér nabízí atraktivní výhledy na město, architekti nechtěli z výhledu udělat vysloveně hlavní a jediné lákadlo bytu. Místo toho vytvářejí pečlivě vyvážený prostor, ve kterém se spolu prolínají historické prvky domu a současné vybavení.Po obvodu místnosti se táhne světlá kuchyňská sestava integrovaná do výšky stropu. Její klidný výraz narušuje pouze otevřená police a několik decentních detailů. Proti ní pak stojí výrazný ostrůvek s kamennou pracovní deskou, do níž je integrována varná plocha. Na něj plynule navazuje jídelní stůl z tmavě mořené dubové dýhy, takže oba prvky fungují jako jediná kompozice. Velkou roli zde hrají materiály. Tmavé dřevo, použité také na podlaze kladené do výrazné rybiny, vytváří kontrast ke světlým vestavbám a stěnám. Historický charakter bytu připomínají repasované štukové detaily, profilace a vysoké stropy. Současné zásahy se naopak snaží působit co nejstřízlivěji a nechat vyniknout původní architekturu. Výsledkem je interiér, který se vyhýbá dvěma extrémům. Nepůsobí ani jako muzeální rekonstrukce historického bytu, ani jako sterilní minimalistická novostavba.
Interiér je laděn do přírodních barev. Zdroj: BekArch Měkké linie jako spojovací prvek
Při bližším pohledu začíná být patrný motiv, který se v různých podobách objevuje napříč celým bytem. Místo ostrých hran a striktní geometrie pracují architekti s oblými tvary a zaoblenými přechody. Najdeme je na kuchyňském ostrůvku, v detailech vestavěného nábytku i v dalších částech interiéru. Tyto zásahy působí nenápadně, přesto mají velký vliv na výslednou atmosféru. Historické místnosti s výraznými osami a přesnou geometrií získávají díky měkčím liniím civilnější a příjemnější charakter. Nejde o dominantní gesto, ale o detail, který se návštěvníkovi dostává pod kůži postupně.
Zaoblené rohy a linie prostupují interiérem. Zdroj: BekArch Luxus schovaný za stěnou z luxfer
Nejsilnější moment celého projektu přichází v soukromé části bytu. Ložnice orientovaná do vnitrobloku sází na klidnou atmosféru, omezenou paletu materiálů a pečlivě kontrolované množství detailů. Tmavé dřevěné objemy zde ukrývají úložné prostory i vstup do koupelny. Právě tady se objevuje prvek, který se snadno stává symbolem celé realizace. Zakřivená stěna z luxfer odděluje ložnici od koupelnové části a zároveň mezi oběma prostory vytváří neobvyklý dialog.
Trendy je varná deska s integrovanou digestoří. Kterou vybrat a kam pro ni?
Skleněné tvárnice propouštějí denní světlo hluboko do dispozice, aniž by narušovaly soukromí. Během dne zachycují proměny světla a dodávají prostoru téměř scénografický rozměr. Ještě zajímavější je jejich tvar. Luxferová stěna není rovná, ale elegantně zakřivená. V historickém půdorysu působí téměř jako samostatně vložený architektonický objekt. Nenápadně navazuje na motiv oblých forem přítomný v celém bytě a současně řeší praktický problém s přísunem přirozeného světla. V době, kdy jsou luxfery vnímány spíše jako relikt minulosti, dokazuje tento projekt, že mohou být i velmi současným materiálem.
Luxfery se tu staly doslova „královnami“ interiéru. Zdroj: BekArch Klid v koupelně
Na ložnici navazuje minimalisticky pojatá koupelna. Dominují jí jemně strukturované povrchy, přírodní tóny a zapuštěné niky, které nahrazují většinu dodatečných prvků. Interiér nepůsobí okázale ani luxusně na první pohled. Jeho kvalita se odhaluje spíše v proporcích, světle a precizním zpracování detailů. Velkou zásluhu na tom mají právě luxfery, díky nimž koupelna nepůsobí jako uzavřený servisní prostor ukrytý uprostřed dispozice. Získává vlastní světelnou atmosféru a pocit větší vzdušnosti.
Koupelna je doslova oázou klidu. Zdroj: BekArch Pokoj, který roste s dítětem
Odlišnou náladu přináší dětský pokoj. Zatímco zbytek interiéru stojí na neutrální kombinaci světlých tónů a tmavého dřeva, zde se objevuje jemná pastelově zelená barva.Dominantou místnosti je vestavěná konstrukce kombinující spaní, knihovnu, úložné prostory i herní zázemí. Nejde o soubor samostatných kusů nábytku, ale o kompaktní objem, který vytváří vlastní mikroprostor uvnitř pokoje. Zaoblené rohy a měkké tvary navazují na celkový jazyk interiéru a ukazují, že architekti věnovali stejnou pozornost reprezentativním i každodenním částem bytu.
Dětský pokoj nezestárne, jak dítě poroste. Zdroj: BekArch Nadčasovost místo efektu
Rekonstrukce pražského bytu od studia BekArch neohromuje jediným výrazným gestem. Její síla spočívá v pečlivě vyvážených vztazích mezi jednotlivými místnostmi, světlem a materiály. Historické prvky zde nejsou pouhou kulisou a současné zásahy se nesnaží za každou cenu přitáhnout pozornost. Prostě – tady byste chtěli bydlet. A nepřipadali byste si přitom jako chráněná součást městské památkové rezervace.
Zdroj: BekArch
Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Centrem předsíně je výrazný pult. Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch U postele najdeme praktický pracovní koutek. Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zaoblené rohy a linie prostupují interiérem. Zdroj: BekArch Dětský pokoj nezestárne, jak dítě poroste. Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Luxfery se tu staly doslova "královnami" interiéru. Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch Koupelna je doslova oázou klidu. Zdroj: BekArch Zdroj: BekArch