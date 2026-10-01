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Většina lidí by luxfery vybourala. Architekti z nich udělali hlavní ozdobu pražského bytu

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Dennívýzva
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Rekonstrukce bytu o rozloze 142 metrů čtverečních v historickém domě na Novém Městě ukazuje, že i materiál spojovaný s minulými dekádami může působit překvapivě současně. Studio BekArch vytvořilo interiér, který propojuje respekt k původní architektuře s čistými liniemi, kvalitními materiály a promyšlenou prací se světlem. Výsledkem je nadčasové bydlení, jehož nejvýraznějším prvkem se stala zakřivená stěna z luxfer. Většina současných […]
Většina lidí by luxfery vybourala. Architekti z nich udělali hlavní ozdobu pražského bytu

Většina lidí by luxfery vybourala. Architekti z nich udělali hlavní ozdobu pražského bytu

Zdroj: BekArch
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.10.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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