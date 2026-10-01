Střelec Liberce rozhodl o postupu českých Lvíčat do baráže. Mašek má pět gólů a je králem kvalifikace

Pět gólů, které hýbou tabulkou
Jeden gól na Gibraltaru, hattrick proti Ázerbájdžánu, vítězná trefa proti Bulharsku. Lukáš Mašek nedává góly do počtu, dává góly, po kterých se mění pořadí ve skupině. Liberecký útočník je s pěti zásahy nejlepším střelcem české jednadvacítky v celé kvalifikaci o ME 2027 a v celoevropském srovnání UEFA se drží na děleném čtvrtém místě. Před ním stojí jen Němec Tresoldi s deseti góly, Nor Egeli s devíti a Islanďan Gudjohnsen se šesti. Na stejné hranici pěti branek se pohybují ještě Skot Wilson, Belgičan Bassette a Portugalec Rodrigo Mora.
Středeční večer v Hradci Králové přidal k Maškově sbírce další kapitolu. Česko potřebovalo porazit Bulharsko, přímého konkurenta v boji o druhé místo skupiny B, a zajistit si baráž ještě před posledním kolem. Mašek to zařídil jedinou trefou zápasu.
Rozhodující moment a dramatický závěr
Skóre se do přestávky nehýbalo. Pak přišla 55. minuta. Mašek dostal míč po akci střídajícího Pavla Kačora a poslal Lvíčata do vedení 1:0. Bulhaři se tlačili za vyrovnáním, závěr byl podle trenéra Michala Bílka hektický, ale hosté si situaci zkomplikovali sami. Todor Pavlov tvrdým faulem na Kačora viděl červenou kartu a Bulharsko dohrávalo v deseti.
Kačorův večer měl ovšem trpkou dohru. Po zmíněném zákroku odjel přímo do nemocnice. Sekundární zdroje popisují potíže v oblasti ramene či klíční kosti, oficiální diagnóza ale zatím zveřejněna nebyla. Osmnáctiletý slávista, který nastoupil z lavičky (v kvalifikaci dosud nasbíral jen tři starty a 94 minut), ukázal, proč ho trenérský štáb drží v kádru. A zároveň připomněl, jak tenká je hranice mezi euforií a nemocničním lůžkem.
Cesta ke pěti gólům
Maškova produktivita není výsledek jednoho výbuchu. Rozpadá se do tří zápasů, z nichž každý měl jiný kontext:
- Gibraltar – Česko 1:2 – gól při otočce nepříznivého skóre venku, kde Lvíčata musela zabrat.
- Česko – Ázerbájdžán 5:0 – hattrick v domácí demolici, která upevnila pozici ve skupině.
- Česko – Bulharsko 1:0 – vítězný zásah proti přímému soupeři o baráž.
Ani jednou nešlo o kosmetickou trefu do rozhodnutého zápasu. Každý gól buď otáčel skóre, nebo potvrzoval výhru, na které závisel postup. V Liberci přitom Mašek neztrácí formu ani v lize; po úvodu sezony 2026/27 má za Slovan osm zápasů a dva góly. Do reprezentace nepřijel jako hráč, který potřebuje národní tým k oživení sebevědomí.
Co čeká Lvíčata dál
Baráž je jistá. Přímý postup z prvního místa padl, Portugalsko skupinu vyhrálo a Česko na něj nedosáhne. Zbývá poslední skupinový zápas 6. října v Leirii, ale ten už na situaci nic nemění. Důležitější datum je 9. října, kdy UEFA v Nyonu vylosuje čtyři barážové dvojice.
Samotná baráž se odehraje mezi 9. a 17. listopadem 2026 na dva zápasy, doma a venku. Soupeř zatím není známý a řád UEFA nepracuje s klasickým nasazením do košů, takže výsledek v Portugalsku pravděpodobně neovlivní, na koho Češi narazí. Čtyři vítězové barážových párů postoupí na ME 2027 v Albánii a Srbsku.
Lvíčata mají s barážovým formátem čerstvou zkušenost. Před EURO 2025 prošla stejnou cestou. Tentokrát ale kvalifikace ukázala i slabiny: remíza v Ázerbájdžánu, neschopnost dominovat proti silnějším soupeřům. Baráž bude jiná disciplína než skupinová fáze.
Král kvalifikace s otevřenými dveřmi
Pět gólů v kvalifikaci U21, stabilní klubová forma v Liberci, věk, který mu dovoluje růst. Mašek si otevírá dveře, kam přesně, to zatím nikdo veřejně neřekl, ale čísla mluví hlasitěji než spekulace. V listopadu se ukáže, jestli jeho góly stačí i na barážového soupeře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle