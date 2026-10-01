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Armáda si objednala tisíce strojů s revoluční elektronikou, kterou nakonec v noci nepoužila. Zjistěte krutou pravdu o motorech nejdražšího bombardéru historie

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Když se řekne nejdražší zbraňový projekt druhé světové války, většina lidí automaticky pomyslí na Projekt Manhattan a vývoj atomové pumy. Skutečným finančním i průmyslovým gigantem však byl čtyřmotorový bombardér Boeing B-29 Superfortress, jehož vývoj a produkce stály závratné tři miliardy dolarů. Špičkový letoun přinesl revoluční přetlakové kabiny spojené spojovacím tunelem nad pumovnicí a plně elektrické dálkově ovládané střelecké věže řízené pěti analogovými počítači General Electric, přesto jeho nasazení v Tichomoří málem zkrachovalo na fatálně nespolehlivých motorech.
Americký těžký čtyřmotorový dálkový bombardér Boeing B-29 Superfortress letící nad oblaky

Americký těžký čtyřmotorový dálkový bombardér Boeing B-29 Superfortress letící nad oblaky

Zdroj: United States Army Air Forces / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 01.10.2026 21:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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