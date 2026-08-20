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Německo nechce používat kompasy místo GPS. Chystá vlastní „Starlink“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Německo se po USA a Číně chce stát třetí vesmírnou velmocí. Vedle obřího kosmického programu za desítky miliard eur, který má mimo jiné vybudovat německou obdobu Starlinku, chce již příští rok vyslat do vesmíru čtyři vlastní testovací satelity. Reaguje tak především na kyberútoky a rušení GPS ze strany Ruska. Německo chce být připraveno na vesmírné
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Zdroj: Starlink. Ilustrační foto: Profimedia
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