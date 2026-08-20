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Německo nechce používat kompasy místo GPS. Chystá vlastní „Starlink“

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Německo se po USA a Číně chce stát třetí vesmírnou velmocí. Vedle obřího kosmického programu za desítky miliard eur, který má mimo jiné vybudovat německou obdobu Starlinku, chce již příští rok vyslat do vesmíru čtyři vlastní testovací satelity. Reaguje tak především na kyberútoky a rušení GPS ze strany Ruska. Německo chce být připraveno na vesmírné
profimedia-1005040548

profimedia-1005040548

Zdroj: Starlink. Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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