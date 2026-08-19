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Aleš Rozehnal: Lze předvídat vraždu dítěte? Hranice mezi omylem a proviněním

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KOMENTÁŘ. Dětský ombudsman se mýlí. Rozhodnutí soudkyně v případě Viktorky bylo od počátku chybné. Čím závažnější může být újma, tím větší obezřetnost je při rozhodování nutná. Kombinace závažného duševního onemocnění, závislosti, předchozího násilí a pokračujícího ochranného léčení vyžadovala mimořádně důkladné ověření bezpečnosti návratu dítěte. Dětský ombudsman Martin Beneš v rozhovoru pro Seznam Zprávy označil případ
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profimedia-1074249309

Zdroj: Spravedlnost. Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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