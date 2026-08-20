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Investor Brůna: Teď věřím stavebním pozemkům. Nekupuji metry, ale budoucnost obce

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Kdybych dnes měl říct, které ze svých investic věřím nejvíc, jsou to stavební pozemky. Není to proto, že už tolik zdražily. Ale že věřím tomu, co se s nimi bude dít v příštích deseti letech. Podle aktuálních dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP a Reality.iDNES vzrostla průměrná nabídková cena pozemků pro bydlení
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Zdroj: Foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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