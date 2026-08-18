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Brno, autentické české město s duchem Berlína po dobytí Rudou armádou

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GLOSA. Hned po přejetí řeky Svratky, když se návštěvník dá doprava, vjede do oblasti nezastavěných brownfieldů. Takové parcely se dají najít ve všech velkých městech na světě a magicky přitahují nepořádek a bezdomovce. V Brně se jedná ale o tak bezútěšná místa, že i ti bezdomovci se jim vyhýbají… V glose Brno, nebo Praha? se Bohumír Štědroň
profimedia-0566220610

profimedia-0566220610

Zdroj: Brno. Odvaha, socha markraběte Jošta Lucemburského, Moravské náměstí. Foto: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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