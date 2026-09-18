Mirovice rozhodují v referendu o větrných elektrárnách

Mirovice rozhodují v referendu o větrných elektrárnáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vstup do lesů v okolí Nového Boru na Českolipsku sice nikdo plošně nezakazuje, ale opatrnost je na místě....
Malá obec Vojtěchov na Chrudimsku se chystá na výstavbu větrného parku, který zásadně promění její rozpočet...
Pardubičtí strážníci a hasiči zasahovali u kuriózního, ale nebezpečného případu. Běžná výměna baterie v...
Koncem srpna zaujal znojemské dopravní policisty motocykl, jehož spolujezdkyně měla na hlavě místo povinné...
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