Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

HOSPODSKÝ KVÍZ: V hospodě by se o tyhle odpovědi vedly dlouhé spory. Kdo by měl nakonec pravdu?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vítáme vás u dalšího hospodského kvízu, který prověří vaše znalosti napříč různými oblastmi. Připravte se na zábavnou jízdu plnou otázek, kde se potkají všemožná témata. Zjistěte, jak si stojíte a zda byste v hospodě obstáli.
HOSPODSKÝ KVÍZ: V hospodě by se o tyhle odpovědi vedly dlouhé spory. Kdo by měl nakonec pravdu?

HOSPODSKÝ KVÍZ: V hospodě by se o tyhle odpovědi vedly dlouhé spory. Kdo by měl nakonec pravdu?

Zdroj: oliveirarmando0 / Depositphotos
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Češi vyhazují kotle. Hromadně přecházejí na mnohem lepší a úspornější technologii
Češi vyhazují kotle. Hromadně přecházejí na mnohem lepší a úspornější technologii
Kdo se narodil v těchto sedmi dnech, je výjimečný člověk
Kdo se narodil v těchto sedmi dnech, je výjimečný člověk

Některá data narození v sobě podle numerologie a symbolických tradic skrývají mimořádnou sílu. Sedm...

Muž našel poklad za 77 milionů Kč a skončil na 11 let ve vězení
Muž našel poklad za 77 milionů Kč a skončil na 11 let ve vězení

Americký inženýr Tommy Thompson objevil v hloubce přes dva kilometry vrak lodi plné zlata z roku 1857....

Musí mít slepice kohouta? Kolik slepic by mělo připadnout na jednoho?
Musí mít slepice kohouta? Kolik slepic by mělo připadnout na jednoho?

Domácí slepice dokážou rozpoznat členy hejna, reagují na pravidelný režim, a některé se nechají dokonce...

Ani pohyb, ani vitaminy. Proti řídnutí kostí nejlépe funguje velmi dostupná věc
Ani pohyb, ani vitaminy. Proti řídnutí kostí nejlépe funguje velmi dostupná věc

Pevný středomořský sýr, který se na grilu neroztéká a chutná jako šťavnatý steak. Halloumi nabízí obrovskou...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.