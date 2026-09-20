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Největší chybou bylo kopírovat Maxe: Cunoda doplatil na ego

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V průběhu nejbližších hodin bychom se měli dozvědět, zda Júki Cunoda dostane šanci v Racing Bulls také v Baku, nebo se jeho krátký návrat do F1 uzavře. Japonec využil dočasný záskok za Liama Lawsona, aby zavzpomínal na působení po boku Maxe Verstappena.
Největší chybou bylo kopírovat Maxe: Cunoda doplatil na ego

Největší chybou bylo kopírovat Maxe: Cunoda doplatil na ego

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