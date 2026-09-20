U Adršpachu spadl horolezec na kolegu, oba utrpěli zraněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
U Adršpachu spadl horolezec na kolegu, oba utrpěli zranění
Královéhradecký kraj v příštím roce vyčlení 32 milionů korun na podporu hospicové péče. Peníze půjdou na...
Zhruba 21 milionů korun by měly stát stavební úpravy pavilonu chirurgie v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou....
Lidé v Královéhradeckém kraji loni odevzdali do lékáren 41 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv, což je...
Ve vazbě skončil osmatřicetiletý recidivista z Vrchlabska, který týral přítelkyni, vařil pervitin a napadl...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →