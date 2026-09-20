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Ani dechová cvičení, ani pohyb. Nejvíce pročistí plíce méně náročná věc. Skvělá je hlavně pro kuřáky

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Zbavit tělo následků kouření vyžaduje trpělivost. Místo náročných sportů nebo složitých cvičení existuje jednodušší cesta – tři byliny v šálku.
Ani dechová cvičení, ani pohyb. Nejvíce pročistí plíce méně náročná věc. Skvělá je hlavně pro kuřáky

Ani dechová cvičení, ani pohyb. Nejvíce pročistí plíce méně náročná věc. Skvělá je hlavně pro kuřáky

Zdroj: Shutterstock
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