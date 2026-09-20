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Policie varuje všechny houbaře. Zbloudilí návštěvníci lesa plní statistiky záchranných složek

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Letošní houbařská sezona zaměstnává záchranáře napříč republikou. Lidé podceňují fyzickou únavu i orientaci a policejní mluvčí apeluje na připravenost houbařů.
Houbaři by si měli dávat pozor

Houbaři by si měli dávat pozor

Zdroj: FOTO:pepek633, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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