Policie varuje všechny houbaře. Zbloudilí návštěvníci lesa plní statistiky záchranných složek

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Policie varuje všechny houbaře. Zbloudilí návštěvníci lesa plní statistiky záchranných složekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Letošní houbařská sezona zaměstnává záchranáře napříč republikou. Lidé podceňují fyzickou únavu i orientaci a policejní mluvčí apeluje na připravenost houbařů.
Houbaři by si měli dávat pozor
Zdroj: FOTO:pepek633, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
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Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...Všechny články tohoto autora →
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