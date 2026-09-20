Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem
Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup do kurzu základní přípravy od profesionalizace české...
Tragicky skončil dnešní požár rodinného domu v Hruškách na Vyškovsku. Dva lidé se nadýchali zplodin hoření,...
Cyklistka dnes odpoledne zemřela u Bítova na Znojemsku. Při otáčení na silnici od Chvalatic havarovala a...
Barevní papoušci nově lákají návštěvníky hodonínské zoologické zahrady. U pavilonu opic vznikla nová stezka...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →