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Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem

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Tragicky skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Motorkář se podle prvotních informací při předjíždění srazil s osobním autem. Svým zraněním na místě podlehl. Silnice je kvůli nehodě uzavřená.
Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem

Motorkář zemřel při nehodě na Znojemsku. Při předjíždění se srazil s autem

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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