Ministr poděkoval hasičům, kteří zasahovali při požáru v Českém ŠvýcarskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ministr poděkoval hasičům, kteří zasahovali při požáru v Českém Švýcarsku
Několikatisícovou návštěvnost očekávají pořadatelé turistického festivalu Eurorando 2026, který dnes začíná...
Bývalé lázně v Kyselce by se mohly stát příkladem, jak opravit zdevastované památky a zároveň využít...
Ranní pátrání po uprchlém vězni v Chebu netrvalo dlouho. Asistenta prevence kriminality zaujal muž sedící...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo nabídku sdružení společností Eurovia CZ, Stavby mostů, MI Roads a...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →