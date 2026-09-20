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Ministr poděkoval hasičům, kteří zasahovali při požáru v Českém Švýcarsku

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Mimořádného ocenění se dočkali hasiči, kteří v květnu bojovali s plameny v Národním parku České Švýcarsko. Poděkoval jim ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Ministr poděkoval hasičům, kteří zasahovali při požáru v Českém Švýcarsku

Ministr poděkoval hasičům, kteří zasahovali při požáru v Českém Švýcarsku

Zdroj: HZS Karlovarského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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