Lesníci vracení vodu do brdských hvozdů. Obnovují potoky, mokřady i prameništěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lesníci vracení vodu do brdských hvozdů. Obnovují potoky, mokřady i prameniště
V polovině září už moc rostlin nekvete, výjimku ale tvoří ocún jesenní, lidově zvaný naháček. Jeho...
Velké překvapení čekalo na nálezce, který si všiml opuštěné ledvinky v lokalitě Na Cháchově na okraji...
Obrovský úspěch si připsaly Všeruby na severním Plzeňsku. Ve 30. ročníku soutěže Vesnice roku obsadily...
Čtyři díly ocelové konstrukce nové lávky pro pěší a cyklisty osazoval od sobotního rána jeřáb přes rušnou...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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