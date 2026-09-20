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Lesníci vracení vodu do brdských hvozdů. Obnovují potoky, mokřady i prameniště

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Obnova vodních toků, zaslepení odvodňovacích příkopů a úprava lesních cest tak, aby voda z území neodtékala příliš rychle. Taková opatření provedly Vojenské lesy a statky ČR v Brdech, v lokalitě Trokavec v Plzeňském kraji.
Lesníci vracení vodu do brdských hvozdů. Obnovují potoky, mokřady i prameniště

Lesníci vracení vodu do brdských hvozdů. Obnovují potoky, mokřady i prameniště

Zdroj: Vojenské lesy a statky ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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