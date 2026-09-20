Pumpkin Spice Latte doma: Voňavé dýňové latte zvládnete za pár minut

Jak si v teple domova vytvořit jednu z nejoblíbenějších kávových specialit Pumpkin Spice latte? Podívejte se na recept pro toto voňavé dýňové latte.
Objevte kouzlo podzimních kávových specialit
Podzim je tu a spolu s ním období dýní, skořice a vůně horké kávy. Asi málokdo si umí představit přijít z procházky a nepřipravit si šálek horké kávy. A
Pumpkin Spice Latte je přesně ten nápoj, který dokáže obyčejné podzimní odpoledne proměnit v malý rituál. A nemusíte kvůli němu jít do kavárny. Dýňové latte si jednoduše připravíte doma z běžných surovin. Pumpkin Spice Latte doma – Co je Pumpkin Spice Latte. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
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Pumpkin Spice Latte, často také označované jednoduše jako dýňové latté, spojuje silné espresso, našlehané mléko, dýňové pyré a typické podzimní koření. To obsahuje směs skořice, zázvoru, muškátového oříšku a někdy také hřebíčku. Právě tato směs dává dýňovému latte charakteristickou chuť a vůni, která už několik let patří k nejoblíbenějším kávovým specialitám v kavárnách.
Výhodou této kávové speciality je, že si množství koření a cukru přizpůsobíte podle vlastní chuti. Pokud máte doma uvařenou nebo upečenou dýni, můžete využít část pyré, které vám zbylo z jiného receptu a vyzkoušet Pumpkin Spice Latte.
Ingredience
Na 1 velký šálek kávy budete potřebovat:
2 lžíce dýňového pyré 1 silné espresso nebo menší dvojité espresso 250 ml plnotučného mléka ½ lžičky mleté skořice ¼ lžičky mletého zázvoru špetku mletého muškátového oříšku špetku mletého hřebíčku 1 lžičku třtinového nebo běžného cukru podle chuti trochu vanilkového extraktu podle chuti šlehačku na ozdobu Pumpkin Spice Latte doma – Jak připravit dýňové pyré. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak připravit dýňové pyré?
Ze všeho nejdříve je potřeba připravit dýňové pyré. Ideálně se k tomu hodí dýně hokkaido. Nakrájejte ji na menší části, odstraňte semínka a upečte doměkka. Dužinu rozmixujte do hladka. Hotové pyré můžete uložit do lednice, a příště budete mít hlavní ingredienci hned po ruce.
Čtěte také: Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu: Vyzkoušejte 5 jednoduchých jablečných receptů Jak připravit domácí Pumpkin Spice Latte? Do kastrůlku dejte pyré, koření, cukr, popřípadě trochu vanilky. Směs zahřejte, promíchejte, aby se vůně a chuť koření spojily s dýňovým pyré. Není třeba směs dlouho vařit. Mezitím připravte espresso a pomocí napěňovače zahřejte a napěňte mléko. Do vysoké sklenice dejte kořeněné dýňové pyré, přidejte horké espresso a dobře promíchejte. Nakonec pomalu přidejte našlehané mléko. Pumpkin Spice Latte doma – Jak udělat Pumpkin Spice Latte ještě lepší. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak udělat Pumpkin Spice Latte ještě lepší?
Rozdíl mezi klasickým Pumpkin Spice Latte a Pumpkin Spice Latte jako z kavárny je dobře napěněné mléko a espresso z čerstvě namleté kávy.
Pokud máte rádi sladké nápoje, můžete přidat trochu medu, třtinového cukru nebo vanilkového sirupu. Naopak milovníci výrazné kávy mohou použít dvojité espresso. Pro intenzivnější chuť přidejte trochu více skořice a špetku hřebíčku. Je to právě koření, které dodává nápoji jeho typickou hřejivou vůni.
Tip redakce PlanetaZahrady
Nejlepší Pumpkin Spice Latte vznikne tehdy, když ho připravíte podle vlastní chuti. Začněte s menším množstvím koření a pyré a postupně přidávejte, dokud nenajdete svou ideální kombinaci. A hlavně – podzimní káva chutná nejlépe ve chvíli, kdy si na ni opravdu uděláte pár minut času.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku Toprecepty.cz – další tipy, inspiraci i praktické rady najdete na:
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)