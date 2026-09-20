Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Drahokoupil se na akci potkal s těhotnou ex Vrzalovou a přiznal, že s ní sám plánoval dítě. Teď je znovu single

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vojta Drahokoupil přišel na tiskovku muzikálu Děti ráje oznámit rozchod. Odcházel s přiznáním, že s ex chtěl miminko.
Drahokoupil se na akci potkal s těhotnou ex Vrzalovou a přiznal, že s ní sám plánoval dítě. Teď je znovu single

Drahokoupil se na akci potkal s těhotnou ex Vrzalovou a přiznal, že s ní sám plánoval dítě. Teď je znovu single

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Jakub Smolík má doma 47 motorek a manželka mu zakázala kupovat další. Z ložnice vedou schody rovnou k dětem
Jakub Smolík má doma 47 motorek a manželka mu zakázala kupovat další. Z ložnice vedou schody rovnou k dětem
Zakladatel StarDance prozradil, koho vidí místo Ebena. „Opravdu to člověka potěší," reagoval jmenovaný moderátor
Zakladatel StarDance prozradil, koho vidí místo Ebena. „Opravdu to člověka potěší," reagoval jmenovaný moderátor

Jan Potměšil, muž stojící u zrodu české StarDance, veřejně ukázal na jednoho konkrétního moderátora, který...

Kuchařová ukázala pohledného manžela a komentáře se rozjely. Jedné ženě musela fanynka vzkázat: „Tak jste normální?"
Kuchařová ukázala pohledného manžela a komentáře se rozjely. Jedné ženě musela fanynka vzkázat: „Tak jste normální?"

Taťána Kuchařová zveřejnila romantické fotky z New Yorku s manželem Ondřejem Havlíčkem. Pod příspěvkem se...

Dáda Patrasová zapomněla klíče a před vilou začal cirkus. Sedmdesátiletá herečka se převalila přes plot i s kabelkou
Dáda Patrasová zapomněla klíče a před vilou začal cirkus. Sedmdesátiletá herečka se převalila přes plot i s kabelkou

Dagmar Patrasová se nedávno nemohla dostat do vlastní vily na Vinohradech. Místo čekání na pomoc přelezla...

Martin Kocián dostal šanci na comeback s Luneticem. Místo vděku ale přiznal, co za nabídkou doopravdy vidí
Martin Kocián dostal šanci na comeback s Luneticem. Místo vděku ale přiznal, co za nabídkou doopravdy vidí

Martin Kocián se po sedmi letech vrátí na pódium s Luneticem. Jenže místo dojatého děkování řekl nahlas to,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.