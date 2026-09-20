Drahokoupil se na akci potkal s těhotnou ex Vrzalovou a přiznal, že s ní sám plánoval dítě. Teď je znovu singlePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drahokoupil se na akci potkal s těhotnou ex Vrzalovou a přiznal, že s ní sám plánoval dítě. Teď je znovu single
Jan Potměšil, muž stojící u zrodu české StarDance, veřejně ukázal na jednoho konkrétního moderátora, který...
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Martin Kocián se po sedmi letech vrátí na pódium s Luneticem. Jenže místo dojatého děkování řekl nahlas to,...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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