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Nechceš vařit „pořádnou večeři“, ale rohlík se sýrem zní jako vtip. Zkus těchto 5 jídel

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Je půl sedmé, máš hlad, ale představa prkénka, tří hrnců a receptu se sedmnácti kroky v tobě vyvolává přesně nula vášně. Dobrá zpráva: mezi „uvařila jsem večeři“ a „sním něco nad dřezem“ existuje překvapivě velké území.
Nechceš vařit „pořádnou večeři“, ale rohlík se sýrem zní jako vtip. Zkus těchto 5 jídel

Nechceš vařit „pořádnou večeři“, ale rohlík se sýrem zní jako vtip. Zkus těchto 5 jídel

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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