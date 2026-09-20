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Kus malíčku na ruce – to je daň za závažné provinění v Jakuze

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Jednání, které poruší zákony mafie není nikdy bez trestu. V Jakuze jsou tyto tresty zvlášť nepříjemné. Při porušení pokrevního slibu je každému členovi uříznut kousek malíčku. Jeho provinění je na něm pak vidět do konce života.
Kus malíčku na ruce – to je daň za závažné provinění v Jakuze

Kus malíčku na ruce – to je daň za závažné provinění v Jakuze

Zdroj: Nesnad / Creative commons, CC-BY-SA
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