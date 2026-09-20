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Banská Štiavnica bere všechnu slávu, ale u Vyhní se svah rozpadl na moře balvanů

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Třináct hektarů ryolitových balvanů o velikosti až tří metrů. Největší kamenné moře ve vulkanické části Karpat leží pouhých 15 kilometrů od Banské Štiavnice, a většina turistů o něm netuší.
Banská Štiavnica bere všechnu slávu, ale u Vyhní se svah rozpadl na moře balvanů

Banská Štiavnica bere všechnu slávu, ale u Vyhní se svah rozpadl na moře balvanů

Zdroj: Foto: Magda.adgaM - licence CC BY SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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