Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034
Tragicky skončil dnešní požár rodinného domu v Hruškách na Vyškovsku. Dva lidé se nadýchali zplodin hoření,...
Cyklistka dnes odpoledne zemřela u Bítova na Znojemsku. Při otáčení na silnici od Chvalatic havarovala a...
Barevní papoušci nově lákají návštěvníky hodonínské zoologické zahrady. U pavilonu opic vznikla nová stezka...
Šestnáctý ročník Dnů otevřených ateliérů na jižní Moravě ve čtvrtek odstartovala vernisáž výstavy Zbytky...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →