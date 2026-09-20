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Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034

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Motorkář na Znojemsku ujížděl policistům rychlostí přes 140 kilometrů v hodině v obci. Hlídka ho nakonec zablokovala. Muž má několik zákazů řízení až do roku 2034 a test na drogy u něj vyšel pozitivně na metamfetamin.
Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034

Motorkář ujížděl policistům přes 140 v obci. Má zákaz řízení do roku 2034

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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