Hrst popela ke každému stroužku česneku a palice vyrostou velké jako dětská pěst. Většina zahrádkářů ho přitom po grilování vyhazuje

Česneku se daří v dobře odvodněné půdě bohaté na živiny. Stejně jako většina rostlin ovšem potřebuje i on něco navíc. Máme namysli vyváženou výživu plnou základních živin, kterou mu může podle informací z webu
iReceptář poskytnout třeba dřevěný popel. Optimální hnojení pro česnek
Dřevěný popel je obzvláště bohatý na draslík, vápník a stopové prvky, které jsou pro zdravý růst česneku klíčové. Draslík
zvyšuje celkovou vitalitu rostliny a zlepšuje odolnost vůči suchu a vápník má zásadní význam pro vývoj buněk a odolnost vůči chorobám, zajišťuje silný růst a delší uchování stroužků. Zásaditá povaha popela může navíc pomoci neutralizovat kyselé půdy, jak tvrdí web AgroKbTrade. Jak používat dřevěný popel při pěstování česneku
„
Zařazení dřevěného popela do pěstování česneku by mělo být spíše střídmé, aby nedošlo k narušení půdní rovnováhy,“ radí zahradník Jan T. z Olomouce a já s jeho radou rozhodně souhlasím. Nejvhodnější doba pro aplikaci dřevěného popela je příprava půdy před výsadbou stroužků česneku na podzim nebo brzy na jaře. Jednoduše ho lehce nasypte na budoucí záhon. Ovšem můžete to provést i ve chvíli, kdy máte česnek vysazený – jen počítejte s tím, že popelu bude nějako dobu trvat, než začne působit. Doplňkové postupy k hnojení dřevěným popelem
Chcete-li v takovém případě maximalizovat přínosy dřevěného popela, kombinujte jej s dalšími postupy organického zahradničení.
Zapracujte společně s dřevěným popelem kompost, ten poskytuje bohatou škálu živin a zlepšuje strukturu půdy, podporuje zadržování vody a rozvoj kořenů. Vsaďte na mulčování, abyste zachovali vlhkost, potlačili plevel a poskytli rostlinám další živiny. Zdroj fotografie: Depositphotos Aby se vám vždy vyvedla úroda velkého a chutného česneku, dopřejte mu ty správné živiny. Postačí vám odpad po grilování
A dejte pozor i na správnou zálivku. Přemokření může vést k hnilobě a dalším houbovým chorobám. A vyzkoušet můžete i osvědčené
třífázové hnojení česneku, které Chalupáři-Zahrádkáři zveřejnili již dříve.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři