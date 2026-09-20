Evenepoel tři roky nikoho nepustil do duhového dresu. Dnes jede o rekord, který nemají ani Martin s Cancellarou

Remco Evenepoel už vyhrál mistrovství světa v časovce třikrát za sebou, což samo o sobě působí jako hotový historický výkon. V Montrealu ale může sérii posunout ještě o úroveň dál.
Pokud dnes zvítězí znovu, stane se prvním elitním mužem, který získá čtyři tituly mistra světa v individuální časovce v řadě. UCI při preview šampionátu právě možnost rekordního čtvrtého triumfu označuje za jeden z hlavních příběhů úvodního dne. (fr.uci.org)
Nejde tedy jen o další duhový dres. Evenepoel jede proti historii disciplíny.
Tři roky vypadal závod pokaždé jinak, výsledek zůstal stejný
V roce 2023 porazil Filippa Gannu o 12 sekund, o rok později byl rozdíl jen sedm. Loni v Kigali přišel mnohem dominantnější výkon, když Evenepoel získal třetí titul v řadě a na trati dokonce dojel Tadeje Pogačara, který startoval před ním. (uci.org)
Právě rozdílnost těchto vítězství je důležitá. Nejde o jezdce, kterému dokonale sedí jeden konkrétní profil. Vyhrával na různých tratích a proti různým soupeřům.
Montreal ale nabízí jiný test.
Trať měří 39,2 kilometru a má jen přibližně 220 metrů převýšení. Vede mimo jiné podél řeky svatého Vavřince a přes Circuit Gilles-Villeneuve, tedy místo, které většina sportovních fanoušků zná spíš z Formule 1. (uci.org)
Profil je podstatně plošší než loňské Kigali a přesně to hraje do rukou jezdcům, kteří dokážou dlouho držet extrémní výkon ve vysoké rychlosti, především Gannovi.
Ganna může být tentokrát ještě nebezpečnější
Ital je fyzicky úplně jiný typ časovkáře než Evenepoel. Je větší, těžší a na rychlé trati dokáže využívat absolutní výkon způsobem, který na kopcích ztrácí část hodnoty. Stefan Küng představuje další hrozbu a UCI oba výslovně uvádí mezi hlavními kandidáty, kteří mohou belgického obhájce připravit o rekordní čtvrté vítězství. (fr.uci.org)
Evenepoel startuje jako poslední ze 61 jezdců v 14:30 místního času, tedy ve 20:30 SELČ. Bude tedy znát mezičasy hlavních soupeřů, což mu dává informační výhodu, ale v časovce pomáhá jen do určité míry. Můžete vědět, že potřebujete zrychlit. Pořád to musíte fyzicky dokázat.
A možná právě proto je čtvrtý titul těžší než první tři. Jakmile jezdec několik let vyhrává, přestává bojovat jen proti soupeřům a začíná závodit i proti očekávání, která si sám vytvořil.
Každé druhé místo pak působí jako porážka.
Rekord má přitom velmi jednoduchou podobu
Tony Martin získal během kariéry čtyři individuální světové tituly. Fabian Cancellara také. Evenepoel má zatím tři. Ani Martin, ani Cancellara ale nevyhráli čtyřikrát v řadě. Právě proto může Montreal změnit Evenepoelovo místo v historii disciplíny mnohem výrazněji, než by napovídalo prosté „další zlato".
V 20:30 našeho času sjede z rampy. O necelou hodinu později budeme vědět, jestli duhový dres znovu zůstane tam, kde je už tři roky.
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Zdroje: UCI – UCI Road World Championships 2026: routes, favourites and entries [1], UCI – 2025 UCI Road World Championships: a historic start powered by Reusser and Evenepoel [2], UCI – 200 days to go: a look at the courses of the 2026 UCI Road World Championships in Montréal [3].