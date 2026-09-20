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Ulice v příští týdnu: Velká oslava, Klárčino zranění, Adrianin strach a Pavlova cesta do Španělska

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Seriál Ulice nabídne v nadcházejících epizodách oslavu narozenin i vyhrocenou debatu starostů. Hrdinové čelí úrazům a setkání s minulostí prověří staré rány.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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