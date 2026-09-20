Houbový pekáček se slaninou, bylinkami a česnekem: Jednoduchý trik pro plnou chuť, co nezabere hodiny

Houby mají jednu velkou výhodu: nepotřebují mnoho času a i obyčejná kuchyně po nich za chvíli voní úplně jinak. Houbový pekáček připravuju hlavně ve dnech, kdy má být večeře teplá, vydatná, ale pořád jednoduchá. Žádné dlouhé postávání u plotny. Do základu přijde opečená slanina, cibule, česnek, tymián, rozmarýn a smetana, která se v troubě postará o zbytek.
Vychází z úplně prostého postupu, jen výsledek působí o něco upraveněji než klasická
. Houby je dobré nejdřív krátce opéct na smaženice másle s trochou oleje. Pustí vůni, zatáhnou se a nejsou pak zbytečně vodnaté. Přidávám k nim i cibuli, i když některé starší recepty stojí hlavně na slanině, česneku a smetaně.
Můj tip zní: U směsi lesních hub nekrájejte všechno úplně nadrobno. Větší kousky v pekáčku drží tvar, jídlo není rozměklé a na talíři vypadá líp. Nejčastěji ho dávám s vařenými bramborami, ale krajíc čerstvého chleba k němu doma taky mizí rychle. Recept na houbový pekáček se smetanou s vůní lesa
Tahle verze je dělaná pro běžný oběd nebo večeři. Příprava není složitá, jen je dobré
nepřeskočit krátké opečení hub na pánvi.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 25 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 45 minut Ingredience pro přípravu 500 g čerstvých hub 150 g anglické slaniny 1 větší cibule 3 stroužky česneku 250 ml smetany ke šlehání 1 lžíce másla 1 lžíce oleje 1 lžička čerstvého nebo sušeného tymiánu 1 menší snítka rozmarýnu 1/2 lžičky soli 1/4 lžičky čerstvě mletého pepře 800 g brambor na přílohu Postup přípravy vylepšené houbové smaženíce
1. Houby očistěte a nakrájejte na větší plátky nebo kousky. Cibuli oloupejte a nasekejte najemno, česnek nakrájejte na tenké plátky. U čerstvého rozmarýnu stáhněte lístky ze stonku a nasekejte je.
2. Brambory dejte vařit do osolené vody tak, aby byly hotové zhruba ve chvíli, kdy půjde pekáček z trouby. Nechte je ve slupce, nebo je oloupejte. Tady záleží spíš na domácím zvyku.
3. Troubu předehřejte na 190 °C. Do pánve dejte máslo a olej. Jakmile se tuk rozehřeje, přisypte na kostičky nakrájenou slaninu a opékejte ji asi 3 minuty, aby pustila tuk, vůni a lehce zezlátla.
4. Ke slanině přidejte cibuli a restujte další 2 až 3 minuty. Potom přijde česnek, tymián a rozmarýn. Opravdu jen krátce, asi 30 sekund. Bylinky se rozvoní a česnek nestihne zhořknout.
5. Do pánve dejte připravené houby. Ze začátku je nechte chvíli ležet bez míchání, ať se opečou. Pak promíchejte a restujte asi 6 až 8 minut, dokud nepustí část tekutiny a trochu se nezmenší.
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6. Směs osolte a opepřete. Se solí raději opatrně, protože slanina bývá slaná dost. Pokud je v pánvi moc tekutiny, nechte ji ještě pár minut odpařit.
7. Opečenou houbovou směs přesuňte do menšího vymazaného pekáčku. Zalijte ji smetanou ke šlehání, zlehka promíchejte a povrch srovnejte. Smetana nemá houby úplně zalít, spíš je obalit a spojit dohromady.
8. Pekáček vložte do trouby a pečte asi 20 až 25 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy smetana u okrajů lehce bublá a povrch začne jemně zlátnout.
9. Po vytažení nechte jídlo 5 minut stát. Omáčka se trochu usadí a na talíři se nebude tolik rozlévat. Podávejte s vařenými bramborami, případně s chlebem. Zbytky dejte do lednice a snězte nejlépe do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Košík hub Rady Pokud jsou houby sušší, přidejte klidně o 2 až 3 lžíce smetany víc. U výrazných lesních hub uberte trochu rozmarýnu, jinak snadno překryje jejich vlastní chuť. Do směsi se hodí i špetka kmínu, pokud chcete chuť posunout blíž české klasice. Nejlepší je pekáček hned po upečení, ale druhý den po ohřátí s bramborami pořád obstojí velmi dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková