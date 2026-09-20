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Houbový pekáček se slaninou, bylinkami a česnekem: Jednoduchý trik pro plnou chuť, co nezabere hodiny

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Houby patří k surovinám, které stačí pár minut na pánvi a kuchyně hned dostane úplně jinou atmosféru. Houbový pekáček dělám hlavně tehdy, když chci teplou, sytou a přitom nenáročnou večeři bez dlouhého stání u sporáku. Základ tvoří opečená slanina, cibule, česnek, tymián, rozmarýn a smetana, která všechno v troubě hezky propojí.
Obrázek na recpet na houbový pekáček

Obrázek na recpet na houbový pekáček

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na houbový pekáček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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