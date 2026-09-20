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Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty a knihovnou

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Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba lokality Nový Křižík nedaleko historického centra Trutnova.
Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty a knihovnou

Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty a knihovnou

Zdroj: Město Trutnov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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