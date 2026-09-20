Senioři v nesnázích. Muž bloumal v noci po Hradci, žena doma upadlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senioři v nesnázích. Muž bloumal v noci po Hradci, žena doma upadla
Adršpašských skalách na Broumovsku v těžko přístupném terénu se dnes dopoledne zranili dva horolezci. Jeden...
Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle...
Královéhradecký kraj v příštím roce vyčlení 32 milionů korun na podporu hospicové péče. Peníze půjdou na...
Zhruba 21 milionů korun by měly stát stavební úpravy pavilonu chirurgie v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou....
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →