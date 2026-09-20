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Senioři v nesnázích. Muž bloumal v noci po Hradci, žena doma upadla

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Seniorům v nesnázích pomáhali strážníci v Hradci Králové. Nejprve se osmaosmdesátiletý muž ztratil v noci ve městě a nic si nepamatoval, strážníci ho dovedli domů. Poté pomohli dvaadevadesátileté ženě, které doma upadla a nemohla vstát.
Senioři v nesnázích. Muž bloumal v noci po Hradci, žena doma upadla

Senioři v nesnázích. Muž bloumal v noci po Hradci, žena doma upadla

Zdroj: Městská police Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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