Lidické sousoší čeká náročná oprava za 15 milionů, práce by mohly začít na jaře 2027

Lidické sousoší čeká náročná oprava za 15 milionů, práce by mohly začít na jaře 2027Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stotisícový Hradec Králové se v úterý 22. září připojí k evropskému Dni bez aut. Řidiči, kteří nechají auto...
Větrný park v Břežanech na Znojemsku, který funguje od roku 2005, čeká zásadní přeměna. Společnost WEB...
Pražská zoologická zahrada přivítala nového obyvatele. Dvanáctého července se v ní vylíhl mladý samec supa...
Čeští vědci přišli s řešením, které by mohlo zachránit vzácné archiválie při požáru. V pátek v Praze...
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