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Lidické sousoší čeká náročná oprava za 15 milionů, práce by mohly začít na jaře 2027

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Jedno z nejsilnějších pietních míst v Česku potřebuje pomoc. Sousoší 82 soch v areálu Památníku Lidice, připomínající zavražděné lidické děti, je po třech desetiletích…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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