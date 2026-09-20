Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
8 min

Dějepisci Hollywoodu: Vinnetou byl evropský sen o Apačích. Skuteční Mescalerové ale žili zcela jiný příběh – příběh boje o půdu, vodu a přežití

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pro generace Evropanů měl Apač tvář Pierra Brice, stříbrnou pušku a morální převahu nad padouchy Divokého západu. Jenže Winnetou vznikl v hlavě německého spisovatele, který americký Západ nikdy neviděl. Skuteční Mescalerové nebyli romantickým národem jednoho náčelníka. Byli mobilní společností, jejíž přežití záviselo na krajině, vodě, agáve, lovu a schopnosti ubránit území před stále silnějším tlakem zvenčí.
Dějepisci Hollywoodu: Vinnetou byl evropský sen o Apačích. Skuteční Mescalerové ale žili zcela jiný příběh – příběh boje o půdu, vodu a přežití

Dějepisci Hollywoodu: Vinnetou byl evropský sen o Apačích. Skuteční Mescalerové ale žili zcela jiný příběh – příběh boje o půdu, vodu a přežití

Zdroj:
Reklama
Další články z Kód Enigma
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos? Fyzici zjistili, že trocha nepořádku opravdu může systém zachránit
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos? Fyzici zjistili, že trocha nepořádku opravdu může systém zachránit
Vědci hledali Nessie v 250 vzorcích vody. Příšeru nenašli, zato narazili na jednu stopu, která odmítla zemřít
Vědci hledali Nessie v 250 vzorcích vody. Příšeru nenašli, zato narazili na jednu stopu, která odmítla zemřít

Živočich nemusí být chycen ani spatřen, aby po sobě zanechal genetickou vizitku. Vědci proto odebrali...

Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení

V severním Kazachstánu se lidé najednou začali propadat do hlubokého spánku. Někdo usnul doma, někdo ve...

Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí
Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí

Jednoho dne se v anglické vesnici Woolpit údajně objevily dvě děti, které působily, jako by přišly z jiného...

Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií
Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií

Papež za zavřenými dveřmi, císař vybraný sedmi knížaty nebo polský král hledající přízeň tisíců šlechticů....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.